In lutto per il suo volontario Stefano Baranzini, la Pro Loco di Ranco annulla la festa di sabato

Come segno di rispetto nei confronti di Stefano Baranzini, volontario storico scomparso giovedì 9 ottobre a 67 anni, la Pro Loco di Ranco ha deciso di annullare la castagnata in programma la sera di sabato 11 ottobre.

Soprannominato con affetto “il mago della patatina”, agli stand gastronomici di Angera e Ranco, era lui a occuparsi delle patatine fritte, con cura, allegria e sempre con la battuta pronta. Baranzini era impegnato anche all’interno del gruppo Alpini e nella società di pallacanestro Basket Friends. «Abbiamo perso – scrivono i soci della Pro Loco di Ranco – un carissimo amico e volontario, una persona speciale che ha sempre donato tempo, energia e cuore alla nostra Pro Loco».

Confermato, invece, l’appuntamento di domenica 12 ottobre dalle 11:30 con il pranzo sul lungolago. «Un momento – sottolinea l’associazione – di comunità e di affetto, nel ricordo di chi ha dato tanto al nostro paese».