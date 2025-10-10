In lutto per il suo volontario Stefano Baranzini, la Pro Loco di Ranco annulla la festa di sabato
Confermata invece il pranzo di domenica 12 ottobre sul lungolago
Come segno di rispetto nei confronti di Stefano Baranzini, volontario storico scomparso giovedì 9 ottobre a 67 anni, la Pro Loco di Ranco ha deciso di annullare la castagnata in programma la sera di sabato 11 ottobre.
Soprannominato con affetto “il mago della patatina”, agli stand gastronomici di Angera e Ranco, era lui a occuparsi delle patatine fritte, con cura, allegria e sempre con la battuta pronta. Baranzini era impegnato anche all’interno del gruppo Alpini e nella società di pallacanestro Basket Friends. «Abbiamo perso – scrivono i soci della Pro Loco di Ranco – un carissimo amico e volontario, una persona speciale che ha sempre donato tempo, energia e cuore alla nostra Pro Loco».
Confermato, invece, l’appuntamento di domenica 12 ottobre dalle 11:30 con il pranzo sul lungolago. «Un momento – sottolinea l’associazione – di comunità e di affetto, nel ricordo di chi ha dato tanto al nostro paese».
