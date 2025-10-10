Varese News

Varese Laghi

In lutto per il suo volontario Stefano Baranzini, la Pro Loco di Ranco annulla la festa di sabato

Confermata invece il pranzo di domenica 12 ottobre sul lungolago

Stefano Baranzini

Come segno di rispetto nei confronti di Stefano Baranzini, volontario storico scomparso giovedì 9 ottobre a 67 anni, la Pro Loco di Ranco ha deciso di annullare la castagnata in programma la sera di sabato 11 ottobre.

Soprannominato con affetto “il mago della patatina”, agli stand gastronomici di Angera e Ranco, era lui a occuparsi delle patatine fritte, con cura, allegria e sempre con la battuta pronta. Baranzini era impegnato anche all’interno del gruppo Alpini e nella società di pallacanestro Basket Friends. «Abbiamo perso – scrivono i soci della Pro Loco di Ranco – un carissimo amico e volontario, una persona speciale che ha sempre donato tempo, energia e cuore alla nostra Pro Loco».

Confermato, invece, l’appuntamento di domenica 12 ottobre dalle 11:30 con il pranzo sul lungolago. «Un momento – sottolinea l’associazione – di comunità e di affetto, nel ricordo di chi ha dato tanto al nostro paese».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.