In ospedale una ciclista di 55 anni investita a Lomazzo
La donna è stata investita nel tardo pomeriggio mentre percorreva in bicicletta via del Filagno
Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre, a Lomazzo, dove poco prima delle 18,30 una donna di 55 anni è stata investita mentre percorreva via del Filagno in sella alla propria bicicletta.
Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi: un’ambulanza di base della Croce Rossa di Cantù e l’auto medica dell’AAT di Como.
La donna è stata assistita dai sanitari e stabilizzata sul posto, prima del trasporto in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, seppur serie, non risulterebbero al momento critiche.
Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Cantù, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’investimento. La viabilità in via del Filagno ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.
