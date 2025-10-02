Varese News

In ospedale una ciclista di 55 anni investita a Lomazzo

La donna è stata investita nel tardo pomeriggio mentre percorreva in bicicletta via del Filagno

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre, a Lomazzo, dove poco prima delle 18,30 una donna di 55 anni è stata investita mentre percorreva via del Filagno in sella alla propria bicicletta.

Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi: un’ambulanza di base della Croce Rossa di Cantù e l’auto medica dell’AAT di Como.

La donna è stata assistita dai sanitari e stabilizzata sul posto, prima del trasporto in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, seppur serie, non risulterebbero al momento critiche.

Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Cantù, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’investimento. La viabilità in via del Filagno ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

di
Pubblicato il 02 Ottobre 2025


