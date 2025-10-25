Gorla Minore
In Valle Olona la 23ª edizione della cronosquadre: sport e inclusione sulle due ruote
Domenica 26 ottobre a Gorla Minore torna il Valle Olona Day con gare a cronometro per amatori e una pedalata dedicata agli atleti paralimpici
Una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione lungo le strade della Valle Olona. Domenica 26 ottobre a Gorla Minore va in scena il Valle Olona Day, storica manifestazione ciclistica giunta alla 23ª edizione, organizzata dal Team Valle Olona con il supporto dei Comuni di Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore.
L’evento si svolge con una doppia formula: una cronometro a squadre per ciclisti amatori, uomini e donne, e una pedalata riservata agli atleti paralimpici.
Il programma della giornata
Il ritrovo è fissato per le 7:00 in via Roma, all’Auditorium Peppo Ferri di Gorla Minore. Alle 9:00 è il momento della partenza degli atleti paralimpici, impegnati in un circuito di 16,5 km. Alle 10:00 cominciano le cronometro a squadre, organizzate in batterie di quartetti.
Info e partecipazioni
Le iscrizioni sono riservate su invito, ma è possibile contattare via mail l’organizzazione per ulteriori informazioni all’indirizzo teamvalleolona@gmail.com