In Valle Olona la 23ª edizione della cronosquadre: sport e inclusione sulle due ruote

Domenica 26 ottobre a Gorla Minore torna il Valle Olona Day con gare a cronometro per amatori e una pedalata dedicata agli atleti paralimpici

26 Ottobre 2025

Una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione lungo le strade della Valle Olona. Domenica 26 ottobre a Gorla Minore va in scena il Valle Olona Day, storica manifestazione ciclistica giunta alla 23ª edizione, organizzata dal Team Valle Olona con il supporto dei Comuni di Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore.

L’evento si svolge con una doppia formula: una cronometro a squadre per ciclisti amatori, uomini e donne, e una pedalata riservata agli atleti paralimpici.

Il programma della giornata

Il ritrovo è fissato per le 7:00 in via Roma, all’Auditorium Peppo Ferri di Gorla Minore. Alle 9:00 è il momento della partenza degli atleti paralimpici, impegnati in un circuito di 16,5 km. Alle 10:00 cominciano le cronometro a squadre, organizzate in batterie di quartetti.

Info e partecipazioni

Le iscrizioni sono riservate su invito, ma è possibile contattare via mail l’organizzazione per ulteriori informazioni all’indirizzo teamvalleolona@gmail.com

