“In viaggio verso la felicità”: a Materia il corso per riscoprire il proprio benessere interiore
Tre incontri serali da giovedì 6 novembre, dalle 19:00 alle 20:30 per giovani adulti in cerca di orientamento, consapevolezza e felicità. Aperte le iscrizioni
Promosso da Varese Corsi, il corso “In viaggio verso la felicità” propone tre incontri serali, a partire da giovedì 6 novembre dalle 19:00 alle 20:30, a Materia, il nuovo Spazio Libero di VareseNews.
Il percorso è dedicato a ragazze e ragazzi dai 25 anni che desiderano fare un punto sulla propria vita, sviluppare consapevolezza emotiva e costruire nuove prospettive personali, attraverso un approccio esperienziale e riflessivo.
Le iscrizioni sono aperte, per maggiori informazioni cliccare qui
Materia, via Confalonieri 5 – Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.