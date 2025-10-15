Varese News

“In viaggio verso la felicità”: a Materia il corso per riscoprire il proprio benessere interiore

Tre incontri serali da giovedì 6 novembre, dalle 19:00 alle 20:30 per giovani adulti in cerca di orientamento, consapevolezza e felicità. Aperte le iscrizioni

Varese Corsi 2025

Promosso da Varese Corsi, il corso “In viaggio verso la felicità” propone tre incontri serali, a partire da giovedì 6 novembre dalle 19:00 alle 20:30, a Materia, il nuovo Spazio Libero di VareseNews.

Il percorso è dedicato a ragazze e ragazzi dai 25 anni che desiderano fare un punto sulla propria vita, sviluppare consapevolezza emotiva e costruire nuove prospettive personali, attraverso un approccio esperienziale e riflessivo.

Le iscrizioni sono aperte, per maggiori informazioni cliccare qui

Materia, via Confalonieri 5 – Castronno

chiara.ferraro@varesenews.it
Pubblicato il 15 Ottobre 2025
TAG ARTICOLO

