Inaugurata la nuova linea produttiva alla Givaudan di Caronno Pertusella, nuovi prodotti e nuovi posti di lavoro

Givaudan, il leader globale nella produzione di aromi e fragranze, ha inaugurato oggi una nuova linea produttiva nel suo stabilimento di Caronno Pertusella. Frutto di un investimento di 9 milioni di euro la nuova linea produrrà miscele di oli essenziali di agrumi, e contribuirà a creare 20 nuovi posti di lavoro, rafforzando la presenza dell’azienda in Italia.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerose personalità, tra cui Alex Wild, a capo delle Operazioni Globali Taste & Wellbeing di Givaudan; Luca Santilli, direttore dello stabilimento, e Luigi Galdabini, presidente di Confindustria Varese. Tra le autorità il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella.

Il nuovo impianto, che si concentrerà sull’utilizzo di ingredienti naturali e sostenibili, rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento del sito di Caronno Pertusella, già attivo da decenni e noto per la produzione di estratti vegetali. Con il supporto delle autorità locali e un focus sulle performance ambientali, Givaudan ha incrementato nella nuova unità produttiva il suo impegno nel migliorare l’impatto ecologico dello stabilimento.