Inaugurata la nuova linea produttiva alla Givaudan di Caronno Pertusella, nuovi prodotti e nuovi posti di lavoro
Frutto di un investimento di 9 milioni di euro la nuova linea produrrà miscele di oli essenziali di agrumi, e contribuirà a creare 20 nuovi posti di lavoro, rafforzando la presenza dell'azienda in Italia
Givaudan, il leader globale nella produzione di aromi e fragranze, ha inaugurato oggi una nuova linea produttiva nel suo stabilimento di Caronno Pertusella. Frutto di un investimento di 9 milioni di euro la nuova linea produrrà miscele di oli essenziali di agrumi, e contribuirà a creare 20 nuovi posti di lavoro, rafforzando la presenza dell’azienda in Italia.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerose personalità, tra cui Alex Wild, a capo delle Operazioni Globali Taste & Wellbeing di Givaudan; Luca Santilli, direttore dello stabilimento, e Luigi Galdabini, presidente di Confindustria Varese. Tra le autorità il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella.
Il nuovo impianto, che si concentrerà sull’utilizzo di ingredienti naturali e sostenibili, rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento del sito di Caronno Pertusella, già attivo da decenni e noto per la produzione di estratti vegetali. Con il supporto delle autorità locali e un focus sulle performance ambientali, Givaudan ha incrementato nella nuova unità produttiva il suo impegno nel migliorare l’impatto ecologico dello stabilimento.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.