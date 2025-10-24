Inchiesta di Malnate sulla “167”, rimane in carcere il rapper Maicol Traetta

Maicol Traetta, del duo “167 gang” di Malnate finito al centro di un’indagine per droga e armi, e arrestato in flagranza di reato per possesso di droga all’alba di martedì, rimane in carcere.

Lo ha deciso il giudice dopo la convalida dell’arresto avvenuta nella giornata di giovedì 23 ottobre. Il magistrato si era riservato circa l’applicazione di un eventuale misura cautelare, riserva sciolta venerdì: il rapper rimarrà in carcere. Una decisione non condivisa dal difensore dell’indagato, l’avvocato Corrado Viazzo, che aveva chiesto la totale remissione in libertà.

In particolare, oltre al possesso di circa 400 grammi di hashish che il rapper aveva affermato essere di uso personale suo e di una ragazza con la quale convive, gli investigatori avevano trovato anche alcuni proiettili.

Secondo la difesa erano da considerarsi, come affermato dall’indagato durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, proiettili utilizzati nel corso di uno dei tanti video clip di musica trap e peraltro di calibro diverso gli dagli altri. «Sono semplicemente un ricordo di una delle clip che avevamo girato insieme agli altri componenti del gruppo», aveva specificato il cantante al giudice durante l’interrogatorio.

Una tesi evidentemente non creduta e anzi ritenuta prova sufficiente per suffragare l’ipotesi investigativa che – oltre all’uso del della droga – il gruppo 167 fornisse armi anche ai pusher della zona per il controllo del territorio. Sono attesi per i prossimi giorni gli interrogatori di garanzia legati agli altri arrestati o colpiti da misure cautelari.