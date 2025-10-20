Varese News

Incidente a Turate: grave un ragazzo di 22 anni trasportato in elisoccorso al Niguarda

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.10 di domenica 19 ottobre in via Como, in zona Cascina Piatti. Il giovane soccorso in codice rosso

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano il giovane di 22 anni coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 19 ottobre a Turate.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.10 in via Como, in zona Cascina Piatti: si tratta di uno scontro tra un’auto e una moto. A riportare le conseguenze più serie è stato il motociclista, un ragazzo di 22 anni.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori: un’ambulanza della SOS Mozzate,  l’auto medica e l’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Il giovane è stato soccorso in codice rosso.

Per i rilievi dell’incidente e la gestione del traffico è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Cantù, che dovranno ricostruire la dinamica dello scontro.

Pubblicato il 20 Ottobre 2025
