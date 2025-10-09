Varese News

Incidente alla galleria della statale della Valganna: traffico in tilt all’imbocco da Varese

Il problema ha avuto effetti immediati sul traffico, con pesanti disagi per gli automobilisti diretti verso la Valganna e le aree limitrofe

Induno Olona - Galleria statale della Valganna

Un incidente ha causato nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, la chiusura temporanea di una delle gallerie del tratto iniziale della strada statale 233 della Valganna, in uscita da Varese. Il blocco si è verificato all’altezza del noto birrificio Angelo Poretti, proprio nel punto di snodo tra la città e la valle.

Secondo una prima ricostruzione un mezzo agricolo avrebbe urtato gli impianti elettrici della galleria costringendo alla chiusura. La polizia locale di Induno, Anas e Enel sono intervenuti e contano di risolvere il problema entro sera. Intanto è stato approntato un traffico alternato lungo l’altra corsia in galleria.

Il problema ha avuto effetti immediati sul traffico, con pesanti disagi per gli automobilisti diretti verso la Valganna e le aree limitrofe. In particolare, si segnalano lunghe code e rallentamenti in uscita da Varese, lungo le vie che portano all’imbocco della statale ma anche sulle principali vie alternative.

Pubblicato il 09 Ottobre 2025
