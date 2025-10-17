Incidente alla rotonda della provinciale a Ferno, soccorse due persone

Due auto si sono scontrate a Ferno sulla rotatoria all’incrocio tra la provinciale 40 e via Marco Polo (la strada che collega il paese a San Macario) intorno alle 20:30 di venerdì 17 ottobre. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 44 anni e un uomo di 29.

I soccorsi sono intervenuti con un’ambulanza della Croce rossa di Gallarate in codice giallo. In base alle prime informazioni, nessuna delle due persone alla guida delle automobili avrebbe riportato ferite tanto gravi da metterne in pericolo la vita.

Per garantire che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza, sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Gallarate.