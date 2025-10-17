Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente alla rotonda della provinciale a Ferno, soccorse due persone

Lo scontro si è verificato intorno alle 20:30 di venerdì 17 ottobre. Interessato il tratto di strada verso San Macario

incidente ferno

Due auto si sono scontrate a Ferno sulla rotatoria all’incrocio tra la provinciale 40 e via Marco Polo (la strada che collega il paese a San Macario) intorno alle 20:30 di venerdì 17 ottobre. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 44 anni e un uomo di 29.

I soccorsi sono intervenuti con un’ambulanza della Croce rossa di Gallarate in codice giallo. In base alle prime informazioni, nessuna delle due persone alla guida delle automobili avrebbe riportato ferite tanto gravi da metterne in pericolo la vita.

Per garantire che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza, sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Gallarate.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.