Incidente durante la Gran Fondo Tre Valli Varesine: quattro ciclisti cadono su un dosso a Sangiano

Intervento di ambulanze ed elisoccorso in via Goffredo Mameli. Un ferito in codice rosso portato all’ospedale Sant’Anna, altri soccorsi in posto o trasferiti in codice giallo

Gran Fondo Tre valli varesine 2025

Quattro ciclisti sono rimasti coinvolti in una caduta durante la Gran Fondo Tre Valli Varesine. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di domenica 5 ottobre  in via Goffredo Mameli a Sangiano. (nella foto la partenza della Gran Fondo Tre Valli Varesine 2025 in via Sacco a Varese)
Secondo quanto riportato da AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso avanzato, un’ambulanza di base e l’elisoccorso. Una persona è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como, mentre un’altra è stata portata in codice giallo al punto di primo soccorso della manifestazione, mentre due sono stati medicati sul posto.
I feriti risultano essere quattro, di cui due uomini di 61 e 62 anni. Le operazioni di soccorso sono state coordinate da SOREU Laghi.

Pubblicato il 05 Ottobre 2025
