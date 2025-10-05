Incidente durante la Gran Fondo Tre Valli Varesine: quattro ciclisti cadono su un dosso a Sangiano

Quattro ciclisti sono rimasti coinvolti in una caduta durante la Gran Fondo Tre Valli Varesine. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di domenica 5 ottobre in via Goffredo Mameli a Sangiano. (nella foto la partenza della Gran Fondo Tre Valli Varesine 2025 in via Sacco a Varese)

Secondo quanto riportato da AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso avanzato, un’ambulanza di base e l’elisoccorso. Una persona è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como, mentre un’altra è stata portata in codice giallo al punto di primo soccorso della manifestazione, mentre due sono stati medicati sul posto.

I feriti risultano essere quattro, di cui due uomini di 61 e 62 anni. Le operazioni di soccorso sono state coordinate da SOREU Laghi.