Incidente in via Torino a Gallarate, coinvolta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese

Un’ambulanza del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana è rimasta coinvolta questa mattina in un incidente stradale a Gallarate mentre operava in convenzione 118 con Areu.

Al momento dell’impatto – avvenuto in via Torino – non era presente alcun paziente a bordo. Tutti i membri dell’equipaggio sono rimasti illesi e hanno immediatamente prestato soccorso alle persone coinvolte nell’incidente, in particolare una 73enne portata poi in ospedale (in “codice verde”) da un’ambulanza della Croce Rossa di Busto.

Nel frattempo Areu ha provveduto a riprogrammare tempestivamente un’altra ambulanza, riassegnando il soccorso precedentemente affidato al mezzo Cri Varese coinvolto nell’incidente.

Il mezzo ha riportato danni significativi.

«Desidero esprimere la mia vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’incidente e il mio sincero ringraziamento all’equipaggio che, con prontezza e professionalità, ha prestato aiuto sul posto» dice Simone Filippi, presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.

Sul posto hanno operato anche vigili del fuoco e la Polizia Locale gallaratese, per rilevare l’incidente e regolare il traffico sull’importante asse stradale urbano.