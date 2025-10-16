Incidente in viale De Gasperi ad Albizzate: traffico bloccato, donna 83enne soccorsa

Una donna di 83 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo viale De Gasperi ad Albizzate poco prima di mezzogiorno, senza riportare ferite gravi secondo le prime informazioni disponibili. L’episodio ha provocato il blocco temporaneo della circolazione per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.​

L’allarme è scattato alle 11:53 lungo viale De Gasperi, dove il mezzo su cui viaggiava l’anziana avrebbe impattato contro un ostacolo. Le circostanze esatte del sinistro sono al vaglio, ma al momento non emergono coinvolgimenti di altri veicoli né criticità aggiuntive sulla sede stradale oltre al blocco necessario per i soccorsi.​

Sul posto sono stati allertati e sono intervenuti gli agenti della polizia locale di albizzate e i Vigili del Fuoco di Varese, con il coordinamento della centrale Soreu Laghi, che ha attivato le risorse sanitarie in codice di valutazione adeguato al quadro clinico non critico della persona coinvolta. La donna, cosciente e presa in carico dai sanitari, non avrebbe riportato traumi di particolare gravità ed è stata accompagnata per accertamenti, come da prassi, dopo la prima valutazione sul luogo dell’incidente.​

Viale De Gasperi è stato temporaneamente chiuso per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso, la rimozione del mezzo e i rilievi della polizia locale di Albizzate, con inevitabili ripercussioni sul traffico locale.​