Incidente stradale a Varese in via Manin, ferita una 17enne

Paura questa mattina, mercoledì 8 ottobre, in via Daniele Manin a Varese, dove intorno alle 8.01 si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. A rimanere ferita è stata una ragazza di 17 anni, unica persona coinvolta secondo le prime informazioni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Varese per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, attivata dalla centrale operativa Soreu Laghi.

Le condizioni della giovane non sarebbero gravi, ma i soccorritori stanno completando le valutazioni sanitarie prima del trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo le fasi dello scontro per accertare eventuali responsabilità.