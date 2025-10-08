Incidente stradale a Varese in via Manin, ferita una 17enne
L’incidente è avvenuto poco dopo le 8. Sul posto la Polizia Locale e un’ambulanza della Croce Rossa
Paura questa mattina, mercoledì 8 ottobre, in via Daniele Manin a Varese, dove intorno alle 8.01 si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. A rimanere ferita è stata una ragazza di 17 anni, unica persona coinvolta secondo le prime informazioni.
Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Varese per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, attivata dalla centrale operativa Soreu Laghi.
Le condizioni della giovane non sarebbero gravi, ma i soccorritori stanno completando le valutazioni sanitarie prima del trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo le fasi dello scontro per accertare eventuali responsabilità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.