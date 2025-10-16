Incidente sulla Statale 394 tra Mesenzana e Rancio Valcuvia: tre ventenni coinvolte

Incidente stradale nella serata di giovedì 16 ottobre lungo la strada Statale 394 tra Mesenzana e Rancio Valcuvia, poco prima delle 22. Lo scontro ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate, sono state soccorse tre persone: tre giovani donne di 22, 26 e 26 anni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti numerosi mezzi di soccorso: ambulanze da Sos Cunardo e da Croce Rossa, l’automedica, i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri di Luino. È stato allertato anche l’elisoccorso partito da Como.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Le condizioni delle ragazze coinvolte non sono gravi, ma sono state comunque portate in ospedale con ferite.

Il traffico sulla provinciale è rimasta bloccata fino a tarda sera.