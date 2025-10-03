Incidente tra auto e moto ad Albizzate, i parenti del motociclista cercano testimoni

Nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre, sulla strada di collegamento tra Castronno e Albizzate, c’è stato un incidente cha ha visto coinvolto un’auto e una moto.

A rimanere ferito nell’incidente è stato un uomo di 42 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

I carabinieri di Gallarate sono intervenuti per i rilievi del caso, mentre i famigliari del motociclista cercano testimoni. “Se qualcuno avesse assistito allo scontro – chiedono i parenti – avremmo bisogno di alcune informazioni sul sinistro”.