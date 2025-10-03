Incidente tra auto e moto ad Albizzate, i parenti del motociclista cercano testimoni
L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese. I famigliari stanno cercando informazioni sul sinistro
Nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre, sulla strada di collegamento tra Castronno e Albizzate, c’è stato un incidente cha ha visto coinvolto un’auto e una moto.
A rimanere ferito nell’incidente è stato un uomo di 42 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.
I carabinieri di Gallarate sono intervenuti per i rilievi del caso, mentre i famigliari del motociclista cercano testimoni. “Se qualcuno avesse assistito allo scontro – chiedono i parenti – avremmo bisogno di alcune informazioni sul sinistro”.
Incidente tra auto e moto sulla provinciale tra Albizzate e Castronno, a terra un 42enne
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.