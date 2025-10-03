Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente tra auto e moto ad Albizzate, i parenti del motociclista cercano testimoni

L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese. I famigliari stanno cercando informazioni sul sinistro

Ambulanza generica 2024

Nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre, sulla strada di collegamento tra Castronno e Albizzate, c’è stato un incidente cha ha visto coinvolto un’auto e una moto.

A rimanere ferito nell’incidente è stato un uomo di 42 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

I carabinieri di Gallarate sono intervenuti per i rilievi del caso, mentre i famigliari del motociclista cercano testimoni. “Se qualcuno avesse assistito allo scontro – chiedono i parenti – avremmo bisogno di alcune informazioni sul sinistro”.

Incidente tra auto e moto sulla provinciale tra Albizzate e Castronno, a terra un 42enne

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.