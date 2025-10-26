Incidenti con giovani coinvolti nella notte da Cocquio a Olgiate Olona, uno è grave
Dalle 22 di sabato alle 3,30 di domenica si contano quattro incidenti in provincia di Varese con giovani coinvolti dai 15 ai 22 anni. Il più grave ad Olgiate Olona con quattro feriti di cui uno in codice rosso
È stata una notte di incidenti con giovani coinvolti quella appena trascorsa. Una decina i ragazzi tra i 15 e i 21 anni che hanno riportato ferite, il più grave in codice rosso ad Olgiate Olona.
Partendo proprio da quest’ultimo incidente, avvenuto in via per Marnate attorno alle 3,30 di domenica, sono quattro le persone coinvolte tutte di 22 anni. La persona alla guida avrebbe perso il controllo della vettura mentre scendeva nel fondovalle tra Olgiate e Marnate finendo fuori strada. Tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo (a Legnano, Gallarate e al San Carlo di Milano) e uno in codice rosso (sempre a Legnano).
Durante la notte si sono verificati altri incidenti meno gravi: uno alle 2 a Cocquio Trevisago in via Milano con tre giovani tra i 18 e i 21 anni coinvolti, due feriti e trasportati in codice giallo all’ospedale di Varese. Un altro scontro tra due auto è avvenuto alle 3,30 a Varese con quattro ragazzi tra i 15 e i 20 anni coinvolti, fortunatamente senza conseguenze, mentre alle 22 di sabato altri tre giovani su due auto in via Carcano sempre a Varese con una persona portata in ospedale in codice di media gravità.
