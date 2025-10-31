“Incontri inaspettati nei boschi”: passeggiata domenicale a Carnago
Domenica 9 novembre una camminata gratuita nel verde con G.E.V., Donna Oggi e GCC San Martino. Tutte le informazioni
Un’escursione nel cuore del bosco per scoprire la natura, ascoltare storie e incontrare nuove persone: è la proposta del Gruppo di cammino carnaghese GCC San Martino, che organizza per domenica 9 novembre una passeggiata dal titolo evocativo “Incontri inaspettati durante le passeggiate nei boschi”. L’appuntamento è a Carnago, con partenza alle 10.15 dal piazzale basso del cimitero di via Roma 62.
La camminata, gratuita e aperta a tutti, si snoderà lungo un percorso di circa 7 chilometri prevalentemente immerso nel verde. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie dei P.L.I.S. Insubria Olona e con l’Associazione Donna Oggi.
Durante il percorso, le Guardie Ecologiche accompagneranno i partecipanti illustrando la loro attività di tutela ambientale e offrendo racconti e curiosità sulla vita del bosco. Un’occasione per conoscere meglio l’ambiente che ci circonda e riflettere sull’importanza del rispetto per la natura.
Accanto alla componente naturalistica, ci sarà anche uno spazio dedicato all’impegno sociale: l’Associazione Donna Oggi racconterà le proprie origini, le motivazioni che ne guidano l’azione e le attività in corso. Un modo per intrecciare il cammino con esperienze di vita e solidarietà.
Il GCC San Martino, parte della rete dei gruppi di cammino di ATS Insubria Regione Lombardia, propone questa uscita per promuovere il benessere fisico, la socializzazione e la scoperta del territorio. La partecipazione è libera e non richiede iscrizione, ma ogni partecipante è responsabile di sé.
Informazioni utili
Ritrovo: domenica 9 novembre ore 10.15
Luogo: via Roma 62, piazzale basso del Cimitero, Carnago
Percorso: 7 km, prevalentemente nel bosco
Partecipazione: libera e gratuita
