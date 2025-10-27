Varese News

Incontro pubblico per il contrasto al gioco d’azzardo patologico a Rescaldina

Mercoledì 29 ottobre alle 20.45 l'auditorium di via Matteotti ospiterà un incontro pubblico nell'ambito del festival "Tutti in gioco" per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico

Tappa a Rescaldina per il festival “Tutti in Gioco”, iniziativa diffusa su tutto il territorio che promuove la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Mercoledì 29 ottobre alle 20.45 l’auditorium di via Matteotti ospiterà l’incontro pubblico “Crescere insieme. Il ruolo degli adulti nella prevenzione dei comportamenti a rischio”.

Interverranno la dott.ssa Elena Marta, professoressa ordinaria di psicologia sociale e di comunità all’Università Cattolica del Sacro Cuore, la dott.ssa Lia Calloni, dirigente psicologa della struttura complessa Promozione della Salute dell’ATS di Milano, le insegnanti della scuola primaria “Dante Alighieri” di Rescaldina e la dott.ssa Giulia Arcidiacono, psicologa psicoterapeuta della cooperativa sociale Albatros.

«La dipendenza dal gioco d’azzardo patologico costituisce una vera e propria piaga sociale che deve essere contrastata attraverso azioni di prevenzione e cura e campagne informative – sottolinea l’assessore alla . L’incontro organizzato sul nostro territorio rappresenta un’importante occasione per informarsi, riflettere e agire insieme, per contribuire a costruire una comunità più consapevole e responsabile, attenta alla salute e al benessere collettivo».

Pubblicato il 27 Ottobre 2025
