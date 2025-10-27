Incontro pubblico per il contrasto al gioco d’azzardo patologico a Rescaldina
Mercoledì 29 ottobre alle 20.45 l'auditorium di via Matteotti ospiterà un incontro pubblico nell'ambito del festival "Tutti in gioco" per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico
Tappa a Rescaldina per il festival “Tutti in Gioco”, iniziativa diffusa su tutto il territorio che promuove la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Mercoledì 29 ottobre alle 20.45 l’auditorium di via Matteotti ospiterà l’incontro pubblico “Crescere insieme. Il ruolo degli adulti nella prevenzione dei comportamenti a rischio”.
Interverranno la dott.ssa Elena Marta, professoressa ordinaria di psicologia sociale e di comunità all’Università Cattolica del Sacro Cuore, la dott.ssa Lia Calloni, dirigente psicologa della struttura complessa Promozione della Salute dell’ATS di Milano, le insegnanti della scuola primaria “Dante Alighieri” di Rescaldina e la dott.ssa Giulia Arcidiacono, psicologa psicoterapeuta della cooperativa sociale Albatros.
«La dipendenza dal gioco d’azzardo patologico costituisce una vera e propria piaga sociale che deve essere contrastata attraverso azioni di prevenzione e cura e campagne informative – sottolinea l’assessore alla . L’incontro organizzato sul nostro territorio rappresenta un’importante occasione per informarsi, riflettere e agire insieme, per contribuire a costruire una comunità più consapevole e responsabile, attenta alla salute e al benessere collettivo».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.