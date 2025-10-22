“Insieme si cresce”, a Tradate un calendario di attività gratuite per bambini da 0 a 3 anni e i loro genitori
Il programma promosso dal Comune di Tradate è rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Le attività, tutte gratuite, inizieranno il 25 ottobre e si svilupperanno fino alla primavera del 2026
Sostenere la genitorialità, valorizzare il gioco, creare occasioni di incontro e confronto per mamme, papà e bambini piccoli. Con questo spirito nasce “Insieme si cresce”, il programma promosso dal Comune di Tradate e rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Le attività, tutte gratuite, inizieranno il 25 ottobre e si svilupperanno fino alla primavera del 2026.
Il progetto offre tre servizi distinti, pensati per accompagnare i genitori nei primi anni di vita dei figli e favorire momenti di socialità, ascolto e condivisione.
Sabati di gioco per genitori e bambini
Una delle proposte più attese è quella dei “Sabati di gioco”, incontri mattutini dedicati alla coppia genitore-bambino (0-3 anni), che si svolgeranno presso il Nido d’Infanzia “S. Bianchi” di via Oslavia 19. Le date previste sono 25 ottobre, 22 novembre, 17 e 31 gennaio, 14 e 28 febbraio, 14 e 28 marzo, 18 aprile, 9 e 23 maggio, sempre dalle 9.30 alle 11. Ogni incontro potrà accogliere fino a 5 coppie.
Cerchio delle mamme alla Biblioteca Frera
Per le mamme con bimbi da 0 a 6 mesi sarà invece attivato il “Cerchio delle mamme”, uno spazio di ascolto, confronto e condivisione presso la Biblioteca Frera di via Zara 37. Gli incontri si terranno il secondo e quarto lunedì del mese a partire dal 12 gennaio e fino al 25 maggio 2026, sempre dalle 9.30 alle 11.00, con un massimo di 6 coppie per gruppo.
Sportello pedagogico per i genitori
Infine, ogni venerdì mattina dalle 9 alle 13, sarà attivo su appuntamento uno Sportello pedagogico presso il Comune di Tradate (ingresso da via De Simoni 24, piano terra). Lo sportello offre consulenza e supporto ai genitori con figli nella fascia 0-3 anni, per affrontare dubbi, difficoltà o semplici curiosità legate allo sviluppo e alla relazione educativa.
Come partecipare
Tutti i servizi sono gratuiti ma è necessaria l’iscrizione:
Per i Sabati di gioco, entro il mercoledì precedente a ogni data scrivendo a: f.rossoni@comune.tradate.va.it specificando l’età del bambino
e i dati del genitore.
Per il Cerchio delle mamme, entro il 30 dicembre 2025 scrivendo alla stessa mail
Per lo Sportello pedagogico, si può scrivere in qualsiasi momento per prenotare un appuntamento sempre alla mail f.rossoni@comune.tradate.va.it
