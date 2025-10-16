Varese News

Cultura

Insight Foto Festival, il festiva della fotografia di Varese si prepara all’edizione 2026

Nelle prossime settimane sarà annunciato il tema della nuova edizione e si aprirà la call per gli artisti

Generico 13 Oct 2025

Insight Foto Festival, il festival dedicato alla fotografia contemporanea promosso e patrocinato da Gattabuia APS, ha vinto per il secondo anno consecutivo il bando Avviso Unico Cultura 2025 di Regione Lombardia. Il progetto è stato approvato in prima istanza, confermando la fiducia e il sostegno della Regione verso un’iniziativa che negli anni si è affermata come punto di riferimento per la cultura visiva sul territorio varesino.

“Essere nuovamente selezionati da Regione Lombardia è stato un riconoscimento importante del valore culturale e sociale del nostro lavoro – ha dichiarato Daniela Domestici, presidente di Gattabuia APS. Questo risultato ci spinge a fare ancora meglio, continuando a promuovere la fotografia come linguaggio di libertà espressiva, riflessione e partecipazione”.

L’edizione 2025 ha registrato la più alta affluenza di sempre, segno del forte radicamento del Festival nella comunità e della sua capacità di valorizzare la creatività della fotografia contemporanea. Sono già in preparazione i contenuti di INSIGHT 2026: nelle prossime settimane sarà annunciato il tema della nuova edizione e si aprirà la call per gli artisti, invitando fotografi e collettivi a presentare i propri progetti.

Per maggiori informazioni: relazioni@insightfotofestival.com; www.insightfotofestival.com.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.