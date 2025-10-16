Insight Foto Festival, il festiva della fotografia di Varese si prepara all’edizione 2026

Insight Foto Festival, il festival dedicato alla fotografia contemporanea promosso e patrocinato da Gattabuia APS, ha vinto per il secondo anno consecutivo il bando Avviso Unico Cultura 2025 di Regione Lombardia. Il progetto è stato approvato in prima istanza, confermando la fiducia e il sostegno della Regione verso un’iniziativa che negli anni si è affermata come punto di riferimento per la cultura visiva sul territorio varesino.

“Essere nuovamente selezionati da Regione Lombardia è stato un riconoscimento importante del valore culturale e sociale del nostro lavoro – ha dichiarato Daniela Domestici, presidente di Gattabuia APS. Questo risultato ci spinge a fare ancora meglio, continuando a promuovere la fotografia come linguaggio di libertà espressiva, riflessione e partecipazione”.

L’edizione 2025 ha registrato la più alta affluenza di sempre, segno del forte radicamento del Festival nella comunità e della sua capacità di valorizzare la creatività della fotografia contemporanea. Sono già in preparazione i contenuti di INSIGHT 2026: nelle prossime settimane sarà annunciato il tema della nuova edizione e si aprirà la call per gli artisti, invitando fotografi e collettivi a presentare i propri progetti.

Per maggiori informazioni: relazioni@insightfotofestival.com; www.insightfotofestival.com.