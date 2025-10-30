Insubria Winner 2025: 4000 cani pronti a sfidarsi a Malpensa Fiere

Tutto pronto per uno degli eventi espositivi più attesi, che caratterizza abitualmente il week-end di Ognissanti e di Halloween e che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di vita.

Da giovedì 30 ottobre a domenica 3 novembre, Malpensa Fiere ospiterà la kermesse cinofila l'”INSUBRIA WINNER Circuit”.

Si prevede che circa 4000 cani in rappresentanza di tutte le razze riconosciute confluiranno nei padiglioni espositivi di Malpensa Fiere, provenendo da ogni parte del mondo per contendersi il titolo di “Best in Show”, cioè di cane più bello.

Un appuntamento no-stop che quest’ anno inizia Giovedì 31 Ottobre con l’ Expò Internazionale di Desio, per proseguire Venerdì 1° Novembre, festività di Ognissanti, con l’ Expo’ Internazionale di Busto Arsizio, cui seguirà sabato 2 Novembre una giornata dedicata a Raduni di Razza (mattino) e alla Kermesse “Alleanza Cinofila Latina” (pomeriggio), per poi culminare Domenica 3 Novembre con l’evento clou di tutta la settimana, “INSUBRIA WINNER 2024”, denominazione che da 20 anni identifica l’ Expo’ Internazionale Canina di Varese.

Data l’esperienza positiva delle passate edizioni, “INSUBRIA WINNER”, divenuta da tempo un appuntamento immancabile per gli appassionati della cinofilia internazionale, si è “gemellata” anche quest’anno con altre due importanti Esposizioni Internazionali, quelle di Busto Arsizio e di Desio, grazie alla fattiva collaborazione con gli omonimi Gruppi Cinofili, molto attivi sul territorio.

Un risalto particolare avrà anche quest’ anno sia i cosiddetti “Raduni di Razza” (che avranno luogo precipuamente il mattino di sabato 2 Novembre), che possono essere considerati una sorta di “esposizione nell’esposizione”, sia alle “Mostre Speciali”, distribuite nelle varie giornate. In entrambi i casi, i soggetti presenti verranno giudicati da ultra-specialisti della razza di appartenenza.

Oltre la mostra: il patentino

Chi vorrà, potrà effettuare con il proprio cane, anche se non iscritto ad una delle esposizioni previste dal programma e anche se meticcio, il test denominato CAE-1, finalizzato

al rilascio del cosiddetto “patentino” .

Il Gruppo Cinofilo Provinciale di Varese, Delegazione ENCI, si è fatto promotore dell’organizzazione, nel pomeriggio di sabato 2 Novembre presso i Padiglioni di Malpensa Fiere, di una sessione di CAE-1 nel contesto della kermesse cinofila di Insubria Winner Circuit. A sovrintendere la prova sarà presente l’esperto giudice di Utilità e Difesa, Fabrizio Bonanno, che valuterà l’ affidabilità e l’equilibrio psichico dei cani che gli verranno presentati, nonché la capacità di controllo da parte dei loro conduttori. Il test è aperto a tutti i cani, anche se non partecipanti alle Expò dell’Insubria Winner Circuit e anche se meticci. Chi volesse partecipare al test CAE-1 per il rilascio del patentino può farne richiesta dalle 13 alle 14 presso la biglietteria di Malpensa Fiere. Il costo del test è di € 25,00.

Il concorso

Nell’ ormai tradizionale concorso per “Junior Handlers”, decine di conduttori “in erba” saranno impegnati in tutte e quattro le giornate per mostrare nel Ring d’Onore le loro capacità di presentazione dei propri soggetti, per poi contendersi la palma di miglior conduttore nella “finale” di domenica 3 Novembre.

Anche quest’ anno, sempre nella giornata di domenica, nel contesto di INSUBRIA WINNER, verrà assegnato il Trofeo “Monge”, messo in palio dall’ omonima Azienda italiana, leader nel settore del pet food, per il miglior Gruppo di Allevamento. A contenderselo, saranno presenti alcuni tra i più famosi ed apprezzati allevatori del nostro Paese con i loro migliori soggetti, che potranno essere votati anche da casa.

A fare da intermezzo, musiche, danze e momenti di intrattenimento con il pubblico presente.

Lo spettacolo

L’INSUBRIA WINNER Circuit culminerà come di consueto nel pomeriggio di domenica con lo spettacolo unico nel suo genere del “Ring d’Onore”, che prelude alla proclamazione del “Best in

Show”, vale a dire del cane piu bello dell’ Esposizione. Canovacci e coreografie “mozza-fiato” che si rinnovano ad ogni edizione hanno fatto sì che questo momento spettacolare sia divenuto nel corso

degli anni famoso in tutto il mondo cinofilo.

Chi non potesse presenziare di persona a questo evento, potrà comunque seguirlo in streaming su “Animal News” (animalnews.tv) o sui siti del Gruppo Cinofilo Varesino (www.gruppocinofilovaresino.com) e di Bremadog (www.bremadog.it).