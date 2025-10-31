Intesa Sanpaolo, utile in crescita e solidità patrimoniale: 7,6 miliardi nei primi nove mesi del 2025

Intesa Sanpaolo archivia i primi nove mesi del 2025 con risultati che confermano la capacità del gruppo di generare una redditività sostenibile e resiliente anche in un contesto complesso.

L’utile netto consolidato si attesta a 7,6 miliardi di euro, in crescita del 5,9% rispetto ai 7,167 miliardi dei primi nove mesi del 2024, in linea con l’obiettivo di superare i 9 miliardi sull’intero esercizio, includendo le azioni gestionali previste nel quarto trimestre.

IL RITORNO PER GLI AZIONISTI

Nei primi nove mesi sono maturati dividendi per 5,3 miliardi, di cui 3,2 miliardi saranno distribuiti come acconto a novembre, a cui si aggiunge il buyback da 2 miliardi completato a ottobre. Sul fronte economico, i proventi operativi netti sono rimasti stabili a 20,4 miliardi, con commissioni nette in aumento del 5,1%, risultato dell’attività assicurativa in crescita del 4,7% e un forte contributo del risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value, che ha compensato il calo degli interessi netti.

COSTI OPERATIVI E QUALITÀ DEL CREDITO

I costi operativi si riducono dello 0,4%, consentendo un risultato della gestione operativa di 12,5 miliardi, in lieve aumento (+0,2%). Il risultato corrente lordo raggiunge 11,57 miliardi, +1,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. La qualità del credito resta tra le migliori in Europa: l’incidenza dei crediti deteriorati è all’1,1% al netto delle rettifiche (2,3% al lordo), con un livello di copertura specifica oltre il 51% e un costo del rischio annualizzato di 25 punti base.

I crediti della controllata russa risultano ormai “vicini allo zero”. La solidità patrimoniale si conferma su livelli elevati: il Common Equity Tier 1 ratio è salito al 13,9%, in aumento di circa 105 punti base rispetto a fine 2024, includendo l’impatto negativo di Basilea 4 e deducendo i dividendi maturati. Il CET1 ratio pro-forma stimato, considerando l’assorbimento totale delle imposte differite attive, raggiunge il 14,9%.

43 MILIARDI DI NUOVO CREDITO

Oltre alla performance economica, Intesa Sanpaolo ribadisce il proprio ruolo di acceleratore della crescita dell’economia reale. Nei primi nove mesi del 2025 il gruppo ha erogato 43 miliardi di nuovo credito a medio-lungo termine a famiglie e imprese italiane (+40% su base annua), contribuendo al ritorno in bonis di 2.050 aziende e alla salvaguardia di circa 10.250 posti di lavoro. Forte anche l’impegno ESG: 4,6 miliardi di euro di imposte generate, 64,5 milioni di interventi del programma Cibo e Riparo, 24,9 miliardi di credito sociale e rigenerazione urbana dal 2022, e un contributo complessivo fino al 2027 di circa 1,5 miliardi per iniziative sociali. Con una redditività resiliente, una patrimonializzazione robusta e leadership nel Wealth Management e nella consulenza, Intesa Sanpaolo si conferma tra i principali protagonisti del sistema bancario europeo.