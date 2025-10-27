“Investito a Gavirate mentre percorrevo la provinciale in bici: troppo pericoloso, le auto facciano attenzione”

«Ho ricevuto una prognosi di sei giorni per traumi vari». È lo stesso ciclista, 46 anni, a raccontare l’incidente che lo ha visto coinvolto sabato mattina, 25 ottobre, lungo la Provinciale SP1 a Gavirate.

Massimo ci ha inviato una testimonianza per spiegare la sua versione della dinamica: « L’auto si immetteva in Via Nosè da Via Del Chiostro (SP1) senza dare la precedenza al ciclista che percorreva la via del Chiostro. L’autista si e’ fermata subito a prestare soccorso. Non sono intervenuti né i vigili né l’ambulanza. Il casco si è spaccato in entrambi i lati».

La sua testimonianza vuole, ancora una volta, sollevare il tema della sicurezza stradale: «Se non fosse tragico, direi che è ironico che io sia tra i portavoce che, da anni, segnala la pericolosità della SP1 che da sempre è teatro di incidenti, anche a causa dell’alta velocità consentita e della mancanza di adeguati attraversamenti pedonali e ciclabili (es. altezza Schiranna)».

Il ciclista ribadisce, quindi, la necessità di riflettere sul rispetto in strada: « Importante segnalare che è troppo pericoloso andare in bici e le auto dovrebbero prestare più attenzione».