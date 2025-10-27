“Investito a Gavirate mentre percorrevo la provinciale in bici: troppo pericoloso, le auto facciano attenzione”
Un ciclista, investito sabato mattina all'altezza dell'incrocio della provinciale con via Noè, racconta l'incidente in cui ha riportato diversi traumi
«Ho ricevuto una prognosi di sei giorni per traumi vari». È lo stesso ciclista, 46 anni, a raccontare l’incidente che lo ha visto coinvolto sabato mattina, 25 ottobre, lungo la Provinciale SP1 a Gavirate.
Massimo ci ha inviato una testimonianza per spiegare la sua versione della dinamica: « L’auto si immetteva in Via Nosè da Via Del Chiostro (SP1) senza dare la precedenza al ciclista che percorreva la via del Chiostro. L’autista si e’ fermata subito a prestare soccorso. Non sono intervenuti né i vigili né l’ambulanza. Il casco si è spaccato in entrambi i lati».
La sua testimonianza vuole, ancora una volta, sollevare il tema della sicurezza stradale: «Se non fosse tragico, direi che è ironico che io sia tra i portavoce che, da anni, segnala la pericolosità della SP1 che da sempre è teatro di incidenti, anche a causa dell’alta velocità consentita e della mancanza di adeguati attraversamenti pedonali e ciclabili (es. altezza Schiranna)».
Il ciclista ribadisce, quindi, la necessità di riflettere sul rispetto in strada: « Importante segnalare che è troppo pericoloso andare in bici e le auto dovrebbero prestare più attenzione».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.