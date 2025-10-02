Varese News

Saronno/Tradate

Investito in centro a Ceriano Laghetto da un mezzo pesante: morto un uomo di 77 anni

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il signore è stato investito mentre il mezzo pesante stava effettuando una manovra in retromarcia

auto medica oggiona con santo stefano

Tragedia, verso le 10.40 di giovedì 2 ottobre, nel cuore di Ceriano Laghetto, in via Volta, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo pesante. Si tratta di un signore di 77 anni residente in paese.

Ancora da verificare le cause dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti che stanno valutando i carabinieri di Desio, l’uomo è stato investito mentre il mezzo pesante stava effettuando una manovra in retromarcia.

Sul posto, oltre le forze dell’ordine e la polizia locale di Ceriano Laghetto, anche un’ambulanza e due automediche. I sanitari però non hanno potuto fare altro che costatare il decesso sul posto.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.