Investito in centro a Ceriano Laghetto da un mezzo pesante: morto un uomo di 77 anni

Tragedia, verso le 10.40 di giovedì 2 ottobre, nel cuore di Ceriano Laghetto, in via Volta, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo pesante. Si tratta di un signore di 77 anni residente in paese.

Ancora da verificare le cause dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti che stanno valutando i carabinieri di Desio, l’uomo è stato investito mentre il mezzo pesante stava effettuando una manovra in retromarcia.

Sul posto, oltre le forze dell’ordine e la polizia locale di Ceriano Laghetto, anche un’ambulanza e due automediche. I sanitari però non hanno potuto fare altro che costatare il decesso sul posto.