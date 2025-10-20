Ippodromo di Varese, esclusa una delle due offerte. Resta in corsa solo Nord Est Ippodromi

Si è riunita oggi, lunedì 20 ottobre, la Commissione chiamata a esaminare le offerte per l’assegnazione in concessione dell’Ippodromo delle Bettole di Varese, struttura che fino ad oggi è stata gestita dalla Società Varesina Incremento Corse Cavalli (SVICC) presieduta da Guido Borghi. Alla scadenza del bando, lo scorso 16 ottobre, erano state presentate due candidature. Con l’apertura delle buste la procedura entra ora nel vivo, segnando un passaggio decisivo nella lunga e complessa vicenda sul destino dell’impianto ippico varesino.

Al termine della seduta odierna, la Commissione ha deliberato l’esclusione dell’offerta presentata dall’Insubria Horse Rancing Team ASD per la mancanza dei requisiti richiesti dal bando. Resta in gara dunque una sola proposta, quella della Nord Est Ippodromi, alla quale è stata però richiesta una integrazione documentale da presentare entro il 30 ottobre prossimo. Solo dopo quella data la Commissione tornerà a riunirsi per valutare nel merito l’unica offerta rimasta e procedere all’eventuale aggiudicazione.

Il bando riguarda la concessione dell’intero centro ippico delle Bettole, comprese tribune, impianti tecnici e aree di servizio. Il futuro gestore dovrà garantire le attività ippiche e allo stesso tempo integrare la gestione con iniziative sportive, culturali e sociali, in un’ottica di rilancio e di apertura alla città.

La concessione avrà una durata tra i 10 e i 30 anni e si inserisce nel più ampio progetto dell’amministrazione comunale di valorizzazione dell’area a vocazione polisportiva, in sinergia con il vicino Palaghiaccio e i campi da tennis.

L’intera procedura è vigilata dal protocollo d’intesa tra Comune di Varese e Guardia di Finanza, che garantisce verifiche preventive sulle società partecipanti. Il percorso verso la nuova gestione non è stato privo di tensioni: la Svicc, storica concessionaria dell’ippodromo, aveva tentato di bloccare il bando con un ricorso al TAR Lombardia, respinto il 22 settembre. I giudici hanno escluso ogni diritto alla proroga e confermato la legittimità dell’avviso pubblico nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. Per l’Ippodromo delle Bettole si apre ora una fase decisiva: il 30 ottobre sarà il prossimo snodo verso l’assegnazione definitiva e il futuro dello storico impianto varesino.