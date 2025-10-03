Kastritis: “A Sassari senza Renfro. Orgoglio ed energia per l’esordio”
Il coach biancorosso conferma l'assenza del pivot: "Non pensiamo al precampionato, abbiamo avuto troppi problemi: la vita vera inizia adesso"
Nate Renfro non giocherà a Sassari nel giorno – domenica 5 – dell’esordio in campionato della Openjobmetis. La conferma definitiva arriva da Ioannis Kastritis nella conferenza stampa del venerdì: il pivot non potrà disputare la “partita dell’ex” e dovrebbe essere sostituito nel roster dal giovane Ivan Prato, che andrà a referto da quinto straniero (provenendo dal settore giovanile non rientra comunque nel conto).
«Nate non giocherà a Sassari. Era chiaro che non potesse partecipare ai nostri allenamenti per tutta la settimana: ha un infortunio muscolare al polpaccio e quindi dobbiamo essere intelligenti e pazienti, ancora di più lui che vuole scendere in campo e giocare. Ma di sicuro non a Sassari. Lo immaginavamo e quindi ci siamo concentrati negli allenamenti preparando la partita senza di lui. E devo dire che la settimana è stata ottima a livello di lavoro».
Analizzando la Dinamo e l’importanza del primo match, l’allenatore ha indicato le aree chiave da monitorare e l’approccio richiesto alla squadra. «È la prima partita del campionato e ogni volta può essere speciale e riservare cose inattese. Sassari è squadra a cui piace correre molto: segnano in contropiede e sono molto bravi sulle seconde occasioni anche grazie ai tanti rimbalzi offensivi. Hanno qualità nelle loro guardie e ricavano molto dal gioco di Rashawn Thomas».
«Come per noi – prosegue Kastritis – anche per loro è la prima partita della stagione e tutti saranno entusiasti di giocare la partita. Però dobbiamo pensare al nostro inizio di stagione: la “vita vera” inizia adesso. Il minimo che chiediamo a noi stessi è presentarci con orgoglio ed energia. Partendo da questo, vogliamo costruire la partita e ottenere il meglio».
Kastritis chiede, intanto, di non guardare con troppa attenzione al precampionato che, come noto, è stato ricco di intoppi in casa Openjobmetis. «Non so se sia così importante oggi parlare della prestagione: tutti sanno che non è stato un periodo normale, non abbiamo mai avuto un roster completo per allenarci ed è stato davvero molto difficile. Tuttavia, siamo ottimisti perché abbiamo visto i nostri ragazzi allenarsi bene».
L’ultima amichevole però è presa ad esempio per come la squadra ha reagito nella seconda metà, pur senza riuscire a vincere. «In generale nelle amichevoli abbiamo avuto periodi in cui la squadra ha giocato nel modo che vogliamo e se continuiamo a lavorare tutti seguendo i nostri piani, le cose funzioneranno meglio. Dobbiamo ancora lavorare molto per migliorare l’amalgama, le collaborazioni in attacco e difesa, la durezza mentale. Però garantisco al 100% che la squadra ha capito l’importanza di difendere forte come è accaduto con Reggio. Non ho timori e conto al 100% sul fatto che giocheremo con orgoglio ed energia.
Infine una stoccata a chi compila ranking di inizio stagione, posizionando Varese agli ultimi due posti. «Non ricordo l’ultima volta che queste classifiche sono state utili. E poi, onestamente, come funzionano? Se hanno a che fare con i risultati del precampionato lo capisco e ha un senso ma non credo che questo sarà importante quando il campionato inizia per davvero».
LUCI A MASNAGO: RIASCOLTA LA TRASMISSIONE
Giovedì 2 ottobre è andata in onda la nuova puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia. Questa volta abbiamo suddiviso in due parti il podcast: nella prima trovate l’intervista al presidente di Legabasket Umberto Gandini, nella seconda il punto sulla Openjobmetis. Le trovate di seguito.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.