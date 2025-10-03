Kastritis: “A Sassari senza Renfro. Orgoglio ed energia per l’esordio”

Nate Renfro non giocherà a Sassari nel giorno – domenica 5 – dell’esordio in campionato della Openjobmetis. La conferma definitiva arriva da Ioannis Kastritis nella conferenza stampa del venerdì: il pivot non potrà disputare la “partita dell’ex” e dovrebbe essere sostituito nel roster dal giovane Ivan Prato, che andrà a referto da quinto straniero (provenendo dal settore giovanile non rientra comunque nel conto).

«Nate non giocherà a Sassari. Era chiaro che non potesse partecipare ai nostri allenamenti per tutta la settimana: ha un infortunio muscolare al polpaccio e quindi dobbiamo essere intelligenti e pazienti, ancora di più lui che vuole scendere in campo e giocare. Ma di sicuro non a Sassari. Lo immaginavamo e quindi ci siamo concentrati negli allenamenti preparando la partita senza di lui. E devo dire che la settimana è stata ottima a livello di lavoro».

Analizzando la Dinamo e l’importanza del primo match, l’allenatore ha indicato le aree chiave da monitorare e l’approccio richiesto alla squadra. «È la prima partita del campionato e ogni volta può essere speciale e riservare cose inattese. Sassari è squadra a cui piace correre molto: segnano in contropiede e sono molto bravi sulle seconde occasioni anche grazie ai tanti rimbalzi offensivi. Hanno qualità nelle loro guardie e ricavano molto dal gioco di Rashawn Thomas».

«Come per noi – prosegue Kastritis – anche per loro è la prima partita della stagione e tutti saranno entusiasti di giocare la partita. Però dobbiamo pensare al nostro inizio di stagione: la “vita vera” inizia adesso. Il minimo che chiediamo a noi stessi è presentarci con orgoglio ed energia. Partendo da questo, vogliamo costruire la partita e ottenere il meglio».

Kastritis chiede, intanto, di non guardare con troppa attenzione al precampionato che, come noto, è stato ricco di intoppi in casa Openjobmetis. «Non so se sia così importante oggi parlare della prestagione: tutti sanno che non è stato un periodo normale, non abbiamo mai avuto un roster completo per allenarci ed è stato davvero molto difficile. Tuttavia, siamo ottimisti perché abbiamo visto i nostri ragazzi allenarsi bene».

L’ultima amichevole però è presa ad esempio per come la squadra ha reagito nella seconda metà, pur senza riuscire a vincere. «In generale nelle amichevoli abbiamo avuto periodi in cui la squadra ha giocato nel modo che vogliamo e se continuiamo a lavorare tutti seguendo i nostri piani, le cose funzioneranno meglio. Dobbiamo ancora lavorare molto per migliorare l’amalgama, le collaborazioni in attacco e difesa, la durezza mentale. Però garantisco al 100% che la squadra ha capito l’importanza di difendere forte come è accaduto con Reggio. Non ho timori e conto al 100% sul fatto che giocheremo con orgoglio ed energia.

Infine una stoccata a chi compila ranking di inizio stagione, posizionando Varese agli ultimi due posti. «Non ricordo l’ultima volta che queste classifiche sono state utili. E poi, onestamente, come funzionano? Se hanno a che fare con i risultati del precampionato lo capisco e ha un senso ma non credo che questo sarà importante quando il campionato inizia per davvero».

LUCI A MASNAGO: RIASCOLTA LA TRASMISSIONE

Giovedì 2 ottobre è andata in onda la nuova puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia. Questa volta abbiamo suddiviso in due parti il podcast: nella prima trovate l’intervista al presidente di Legabasket Umberto Gandini, nella seconda il punto sulla Openjobmetis. Le trovate di seguito.