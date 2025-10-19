Kastritis dopo la sconfitta con Reggio Emilia: “Così non rappresentiamo chi siamo. Problema mentale al 100%”
Ioannis Kastritis, coach della Pallacanestro Varese, analizza la sconfitta della sua squadra contro Reggio Emilia nel terzo turno di campionato
Seconda sconfitta consecutiva per Pallacanestro Varese, travolta da Reggio Emilia nel terzo turno di campionato con un’altra prestazione opaca, soprattutto sul piano difensivo. A fine gara, in conferenza stampa, coach Ioannis Kastritis ha analizzato il momento complicato della sua squadra, ammettendo che i problemi non sono solo tecnici, ma profondamente mentali.
“Reggio ha controllato la partita, vittoria meritata”
«Vorrei innanzitutto congratularmi con Reggio Emilia per la vittoria – ha esordito Kastritis –. Dalla metà del secondo quarto hanno preso il controllo del gioco e non siamo riusciti a reagire. Non posso dire molto dal punto di vista tecnico: non abbiamo rappresentato quello che vogliamo essere. Questa non è la nostra identità».
“Non giochiamo come ci alleniamo, dobbiamo cambiare approccio”
«Quello che stiamo mostrando in campo non riflette il nostro lavoro settimanale. Dobbiamo capire cosa non funziona e cominciare da subito a giocare al nostro livello. La Lega è molto competitiva e se non cambiamo l’approccio alle partite, non avremo un grande futuro in questo campionato».
“È un problema mentale, al 100%”
Alla domanda su cosa stia penalizzando la squadra – tra aspetti tecnici o psicologici – Kastritis è stato netto:
«Il problema è mentale, al 100%.»
Moody? “Non si punta il dito su nessuno, si vince e si perde insieme”
Sul rendimento del playmaker Stefan Moody, apparso ancora una volta fuori fase, il coach ha evitato ogni polemica diretta: «Non additiamo nessuno. Siamo un gruppo e dobbiamo trovare le soluzioni insieme. So cosa possiamo fare, so dove possiamo arrivare e lo faremo come squadra. Quando si gioca così male, non può essere colpa di un solo giocatore».
“Grazie ai tifosi, delusi ma sempre con noi”
Kastritis ha chiuso la conferenza con un messaggio ai tifosi: «Grazie a chi ci segue sempre, anche in trasferta. Sappiamo che è stata una prestazione deludente, ma non siamo questi. Lavoreremo per tornare ad essere la squadra che vogliamo».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.