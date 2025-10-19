Kastritis dopo la sconfitta con Reggio Emilia: “Così non rappresentiamo chi siamo. Problema mentale al 100%”

Seconda sconfitta consecutiva per Pallacanestro Varese, travolta da Reggio Emilia nel terzo turno di campionato con un’altra prestazione opaca, soprattutto sul piano difensivo. A fine gara, in conferenza stampa, coach Ioannis Kastritis ha analizzato il momento complicato della sua squadra, ammettendo che i problemi non sono solo tecnici, ma profondamente mentali.

“Reggio ha controllato la partita, vittoria meritata”

«Vorrei innanzitutto congratularmi con Reggio Emilia per la vittoria – ha esordito Kastritis –. Dalla metà del secondo quarto hanno preso il controllo del gioco e non siamo riusciti a reagire. Non posso dire molto dal punto di vista tecnico: non abbiamo rappresentato quello che vogliamo essere. Questa non è la nostra identità».

“Non giochiamo come ci alleniamo, dobbiamo cambiare approccio”

«Quello che stiamo mostrando in campo non riflette il nostro lavoro settimanale. Dobbiamo capire cosa non funziona e cominciare da subito a giocare al nostro livello. La Lega è molto competitiva e se non cambiamo l’approccio alle partite, non avremo un grande futuro in questo campionato».

“È un problema mentale, al 100%”

Alla domanda su cosa stia penalizzando la squadra – tra aspetti tecnici o psicologici – Kastritis è stato netto:

«Il problema è mentale, al 100%.»

Moody? “Non si punta il dito su nessuno, si vince e si perde insieme”

Sul rendimento del playmaker Stefan Moody, apparso ancora una volta fuori fase, il coach ha evitato ogni polemica diretta: «Non additiamo nessuno. Siamo un gruppo e dobbiamo trovare le soluzioni insieme. So cosa possiamo fare, so dove possiamo arrivare e lo faremo come squadra. Quando si gioca così male, non può essere colpa di un solo giocatore».

“Grazie ai tifosi, delusi ma sempre con noi”

Kastritis ha chiuso la conferenza con un messaggio ai tifosi: «Grazie a chi ci segue sempre, anche in trasferta. Sappiamo che è stata una prestazione deludente, ma non siamo questi. Lavoreremo per tornare ad essere la squadra che vogliamo».