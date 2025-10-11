Kastritīs: “Non ci hanno lasciato praticamente niente in questa partita”

Kastritīs 1 – «Prima di tutto complimenti all’Armani Milano. Hanno giocato una partita molto solida, seria, una partita che mi augurerei sempre di vedere giocare da una squadra con grande serenità, rispettando soprattutto prima loro stessi e poi gli avversari. Sapevamo di affrontare una squadra con molto talento e lo hanno dimostrato. Hanno messo tantissima intensità, hanno dominato i rimbalzi, non ci hanno mai concesso assolutamente niente di facile in attacco, non ci hanno mai fatto trovare le soluzioni migliori per noi e questo si è tradotto per loro in un lavoro in attacco molto produttivo. Non ci hanno lasciato praticamente niente in questa partita».

>Kastritīs 2 – «Potremmo trovare molte scusanti per com’è andata questa partita, ma non le vogliamo usare. Noi dobbiamo andare in campo indipendentemente da chi affrontiamo e cercare di avere la migliore versione di noi stessi. Fa parte del processo che vogliamo instaurare nel nostro lavoro, nella nostra stagione, quindi pensiamo alla prossima. Dobbiamo migliorare nelle partite, vuol dire cercare di crearci le situazioni che abbiamo provato in allenamento, le situazioni migliori per noi, cercare di trovare entusiasmo nel gioco, nel ritmo della partita e da questo creare dei problemi ai nostri avversari. Il campionato è molto lungo, sono convinto che possiamo raggiungere dei buoni risultati, però questo passa dalla dall’applicazione partita dopo partita».

Kastritīs 3 – «Anche nella prima di campionato, anche se abbiamo vinto, abbiamo concesso troppi canestri facili ai nostri avversari. Loro sono una squadra fortissima di livello Eurolega, ma sono troppe le cose facili concesse. Questo è una cosa su cui dobbiamo lavorare se vogliamo arrivare a migliorare e cogliere risultati in stagione. Anche se siamo soltanto la seconda di campionato, dobbiamo puntualizzare queste cose. Io sono comunque ottimista su quello che sarà la nostra stagione. Penso che abbiamo un gruppo di giocatori molto interessanti, molto validi. Ma il livello di lotta, di aggressività che abbiamo fatto vedere stasera non è stato sufficiente e forse è l’unica cosa su cui dobbiamo lavorare e che mi fa essere, diciamo, triste per come è andata la partita di questa sera».

Kastritīs 4 – «Ancora una volta un applauso ai nostri tifosi che hanno creato la solita grande atmosfera nel palazzetto e sono stati lì a cantare da per noi dall’inizio alla fine della partita. Sono preoccupato dal rendimento di Moody? Ormai mi conoscete, non la metto su un discorso che non riguardi tutta la squadra. Ho detto che è mancata tantissimo l’aggressività. Veniamo da un periodo di precampionato non sicuramente ottimale. Abbiamo avuto molti problemi, abbiamo ancora qualche problema fisico, però voglio rimanere bilanciato, non voglio esagerare le cose in un senso o nell’altro. La ricetta è applicarsi tutti i giorni al lavoro perché noi sappiamo qual è il modo di approcciarsi tra allenamenti e partite. Dobbiamo soltanto lavorare e cercare di trasmetterlo a tutta la squadra e cercare di andare in campo e dimostrare di essere all’altezza della maglia che indossiamo».

Messina 1 – «Siamo stati bravi noi sui loro tiratori, abbiamo giocato una bellissima partita in un campo difficile Non stiamo parlando di una squadra facile, Varese ha vinto a Sassari, sapevamo che la situazione poteva diventare difficile soprattutto se loro avessero potuto sfruttare fin all’inizio i canestri di Librizzi, Nkamhoua. Abbiamo credo giocato bene senza la palla con tagli e muovendo la palla da un arco all’altro. Sono sono sinceramente contento del nostro match».

Messina 2 – «In attacco devo dire che abbiamo corso bene, è stato un passo di crescita della squadra importante. In tribuna infortunati avevamo un dream team, piano piano speriamo di recuperare qualcuno. LeDay? È un ragazzo entusiasta, fosse per lui potrebbe giocare subito, ma purtroppo non è così, ne avrà per qualche settimana. Booker è un giocatore molto potente e anche pesante, ha avuto bisogno di tutta la preparazione per entrare in una buona condizione fisica. Ora ci riposiamo e poi lunedì ricominciamo a pensare alle prossime partite».