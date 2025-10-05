Varese News

Sport

Kastritis: “Orgoglioso della nostra reazione: una grande vittoria”

Il coach greco sorride: "Non pensavamo di concedere 102 punti e vincere a 105. Con una situazioni falli difficile abbiamo gestito mentalmente la gara". Alviti: "Dobbiamo migliorare ma c'è tempo, e vincere ci aiuta"

ioannis kastritis basket

KASTRITIS 1 – «Voglio anzitutto congratularmi con i miei giocatori perché abbiamo vinto una partita importante a inizio stagione ed è sempre una gara insidiosa. Eravamo senza Nate Renfro, assente per infortunio e abbiamo commesso molti falli che hanno creato problemi al nostro roster.
Però siamo stati bravi a reagire mentalmente quando Sassari ha provato ad allungare in diversi momenti della partita e quindi sono orgoglioso di quello che sono riusciti a fare i miei ragazzi».

KASTRITIS 2 – «Vorrei anche ringraziare tutti quei tifosi che sono venuti a supportarci fino a Sassari. Questa vittoria è anche per loro».

KASTRITIS 3 – Abbiamo anche sbagliato tanto – lo dice anche il punteggio finale (si riferisce ai 102 punti concessi ndr) – e quindi guarderemo i video per capire cosa fare per migliorare, però i ragazzi hanno lottato tanto, il gruppo non ha mollato ed ha reagito alle difficoltà. Una base di partenza molto buona su cui lavorare e che mi dà fiducia per il futuro».

KASTRITIS 4 (a LBATV) – «E’ sempre grande vincere fuori casa, specie nella prima partita. Abbiamo anche segnato 105 punti: non è esattamente il modo in cui pensiamo di vincere le partite e non dovremmo farne segnare 102, ma intanto ci prendiamo questo risultato. Siamo stati mentalmente duri e questo è fondamentale per me. Dobbiamo soffrire ma abbiamo tempo per migliorare e comunque siamo sempre stati duri e intensi».

Openjobmetis, esordio esplosivo: segna 105 punti ed espugna Sassari

ALVITI 1 (a LBATV) – «Questa sera abbiamo fatto una prestazione solida a tratti, perché non abbiamo giocato sempre in maniera lucida e quindi lavoreremo su questo aspetto. Alla fine però ce l’abbiamo messa tutta con grinta e sacrificio in difesa e siamo riusciti a vincere».

ALVITI 2 (a LBATV) – «Nel terzo quarto siamo stati un po’ deboli e dovremo lavorare sulla difesa sui pick’n’roll e sui rimbalzi difensivi per migliorare, però abbiamo tempo e questa vittoria alla prima giornata ci aiuta. Le previsioni che ci danno in fondo alla classifica? Non ci interessano, preferiemo pensare alle partite di campionato come questa».

Varese vola con l’americano di Alatri e il faro finlandese

di
Pubblicato il 05 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.