Kastritis: “Orgoglioso della nostra reazione: una grande vittoria”

KASTRITIS 1 – «Voglio anzitutto congratularmi con i miei giocatori perché abbiamo vinto una partita importante a inizio stagione ed è sempre una gara insidiosa. Eravamo senza Nate Renfro, assente per infortunio e abbiamo commesso molti falli che hanno creato problemi al nostro roster.

Però siamo stati bravi a reagire mentalmente quando Sassari ha provato ad allungare in diversi momenti della partita e quindi sono orgoglioso di quello che sono riusciti a fare i miei ragazzi».

KASTRITIS 2 – «Vorrei anche ringraziare tutti quei tifosi che sono venuti a supportarci fino a Sassari. Questa vittoria è anche per loro».

KASTRITIS 3 – Abbiamo anche sbagliato tanto – lo dice anche il punteggio finale (si riferisce ai 102 punti concessi ndr) – e quindi guarderemo i video per capire cosa fare per migliorare, però i ragazzi hanno lottato tanto, il gruppo non ha mollato ed ha reagito alle difficoltà. Una base di partenza molto buona su cui lavorare e che mi dà fiducia per il futuro».

KASTRITIS 4 (a LBATV) – «E’ sempre grande vincere fuori casa, specie nella prima partita. Abbiamo anche segnato 105 punti: non è esattamente il modo in cui pensiamo di vincere le partite e non dovremmo farne segnare 102, ma intanto ci prendiamo questo risultato. Siamo stati mentalmente duri e questo è fondamentale per me. Dobbiamo soffrire ma abbiamo tempo per migliorare e comunque siamo sempre stati duri e intensi».

ALVITI 1 (a LBATV) – «Questa sera abbiamo fatto una prestazione solida a tratti, perché non abbiamo giocato sempre in maniera lucida e quindi lavoreremo su questo aspetto. Alla fine però ce l’abbiamo messa tutta con grinta e sacrificio in difesa e siamo riusciti a vincere».

ALVITI 2 (a LBATV) – «Nel terzo quarto siamo stati un po’ deboli e dovremo lavorare sulla difesa sui pick’n’roll e sui rimbalzi difensivi per migliorare, però abbiamo tempo e questa vittoria alla prima giornata ci aiuta. Le previsioni che ci danno in fondo alla classifica? Non ci interessano, preferiemo pensare alle partite di campionato come questa».