Kastritis: “Pronti a dare il massimo. Milano fortissima ma prima pensiamo a noi stessi”
Il coach della Openjobmetis parla alla vigilia del derby di Masnago: «Ottima settimana, ma non dipende dalla vittoria di Sassari. Sentiamo la spinta dei nostri tifosi»
«Siamo consapevoli delle sfide che dovremo affrontare nella seconda giornata di campionato. Giochiamo contro una squadra molto forte, con un roster profondo e di livello Eurolega, e questo spiega tutto. Ma, allo stesso tempo, è la prima partita della stagione davanti ai nostri tifosi e siamo molto, molto entusiasti per questo».
Con in tasca i primi due punti stagionali strappati a Sassari, Ioannis Kastritis presenta così il derby con Milano, anticipo della seconda di campionato (sabato 11 ottobre, ore 18,15) in calendario in una Itelyum Arena che si preannuncia piena zeppa. «Vogliamo continuare a costruire il nostro gioco, le nostre abitudini, per migliorare e osservare progressi ogni giorno – prosegue il tecnico greco – e questo è il modo in cui pianificheremo e affronteremo la partita di domani. Vogliamo giocare a modo nostro, con tanta energia, molta intensità, cercando di essere la migliore versione di noi stessi in questo momento».
Come previsto, Varese sarà ancora senza Nate Renfro («Ci aspettiamo che torni gradualmente ad allenarsi all’inizio della prossima settimana») ma per il resto non ci sono stati ulteriori intoppi: «La settimana è stata davvero buona ma non credo che ciò dipenda dal risultati di Sassari, e non dovrebbe essere così. Dobbiamo affrontare ogni giorno allo stesso modo indipendentemente da come è andata l’ultima partita o l’ultimo allenamento. Detto questo, i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro».
Milano, nel frattempo, ha visto allungarsi a tre la striscia di sconfitte tra Eurolega e campionato, l’ultima giovedì sera al Forum con il Monaco: «Non credo però che sia più pericolosa per questo, non ne ha bisogno. Sono una formazione di Eurolega, hanno una struttura che mi piace e sono capaci di eseguire alcune cose ad altissimo livello. Però preferiamo pensare a noi senza avere così tanta attenzione agli avversari. «Dovremo approfittare di ogni opportunità e migliorare il nostro gioco, la nostra connessione, la nostra chimica e tutte quelle cose su cui dobbiamo lavorare. Ma in ogni caso, come ho detto, questo è il nostro approccio in ogni partita».
LUCI A MASNAGO – ASCOLTA LA 2a PUNTATA
Il tecnico ellenico, al primo derby in casa in Italia, sottolinea l’importanza di avere un pubblico caldo a favore: «Siamo entusiasti. Sono sicuro che i nostri giocatori aspettano da molte settimane l’esordio interno e siamo pronti a dare il massimo. Lo dico sempre: sentiamo il loro supporto anche durante la preparazione e siamo qui per rappresentarli nel miglior modo possibile. Dobbiamo essere pronti e saremo pronti a dare il nostro meglio ogni volta che scenderemo in campo a giocare per Varese».
Infine un ultimo pensiero a Sassari: «La tenacia mentale è stata determinante ed è per questo che ho detto di essere molto orgoglioso dei miei giocatori. Hanno mostrato grandi progressi nella durezza mentale rispetto alle amichevoli che avevamo disputato. Con Milano sappiamo già di dover incontrare sfide ancora più difficili: sarà fondamentale restare uniti e affrontare così ogni sfida che incontreremo nel corso della partita».
Sarà un derby da tutto esaurito: per Varese-Milano restano pochi biglietti
