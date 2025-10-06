“La casa racconta”: Villa Zanotti svela la sua storia a Brezzo di Bedero

Domenica 12 ottobre un nuovo Aperitivo con l’Autore per la stagione letteraria organizzata dall’Associazione Casa Paolo con il sostegno del Comune di Brezzo di Bedero.

Alle 17 Marta Morotti presenterà il suo libro “La casa racconta“, edito da Publi Paolini, un progetto editoriale curato da Fondazione Marcello Morandini. La giovane autrice varesina racconta la storia di Villa Zanotti, prestigiosa residenza costruita su un grande terreno nel cuore della città di Varese. Enrico Zanotti, medico condotto, stimato e conosciuto, la progettò precisamente nel 1907, in una città completamente diversa, con meno palazzi, strade meno affollate, meno rumore e poche persone.

Da allora la villa rimase di proprietà della famiglia Zanotti, ospitando più generazioni, tra le guerre e le trasformazioni sociali, politiche ed economiche. La decisione di venderla si concretizzò nel 2017, quando Marcello Morandini, una delle maggiori personalità dell’Arte Concreta in Europa, e sua moglie Teresa la videro e se ne innamorarono subito, già con il pensiero di trasformare quella splendida residenza nella sede della Fondazione Marcello Morandini e nel più grande centro d’Arte Concreta in Italia. Sarà la stessa Teresa Morandini a “far raccontare” la casa insieme a Marta Morotti.

Seguirà un momento conviviale organizzato dall’Associazione. Ingresso libero.