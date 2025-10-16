La cazzaghese Bianca Artioli convocata con la Nazionale Under 19
Il giovane talento del Milan parteciperà alle due amichevoli contro la Danimarca in programma giovedì 23 ottobre alle 15 e domenica 26 ottobre alle 11
Continua a crescere il giovane talento di Cazzago Brabbia: Bianca Artioli, giovane calciatrice del Milan, è stata convocata dal tecnico Nicola Matteucci per far parte della Nazionale Under 19 Femminile.
La stagione delle Azzurrine si apre con un doppio test amichevole di prestigio contro la Danimarca, in programma al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Le sfide si giocheranno giovedì 23 ottobre alle 15 (con diretta su Vivo Azzurro TV) e domenica 26 ottobre alle 11.
La convocazione è particolarmente significativa per la giovane atleta varesotta, che figura tra le più giovani del gruppo. Delle 22 calciatrici convocate da Matteucci, infatti, solo in due sono nate nel 2008 (la stessa Artioli e Alessia Sarti della Fiorentina), mentre la maggior parte è del 2007. Bianca Artioli, che milita tra le fila del Milan nel ruolo di difensore, si radunerà con le compagne lunedì 20 ottobre a Tirrenia.
Questi impegni contro le danesi servono in preparazione del Round 1 di qualificazione all’Europeo, che l’Italia ospiterà tra il 26 novembre e il 2 dicembre. Le Azzurrine sono inserite nel Gruppo A6 insieme a Svizzera, Bielorussia e Irlanda del Nord.
L’ELENCO DELLE CONVOCATE
Portieri: Irene Bucci (Hellas Verona), Giorgia Gradolone (Parma), Giulia Mazzocchi (Roma);
Difensori: Bianca Artioli (Milan), Alice Bertola (Sassuolo), Carolina Bertora (Juventus), Elisa Bonanomi (Milan), Lidia Consolini (Inter), Emma Lombardi (Fiorentina), Alessia Sarti (Fiorentina), Emma Tomassoni (Fiorentina), Martina Tosello (Juventus);
Centrocampiste: Maya Cherubini (Fiorentina), Sara Dalla Gasperina (Juventus), Gabriella Langella (Napoli Women), Elena Vitale (Milan), Greta Zanoni (Hellas Verona), Gaia Zordan (Hellas Verona);
Attaccanti: Eleonora Ferraresi (Ternana Women), Costanza Ludovica Santarella (Juventus), Paola Taddei (Milan), Rosanna Ventriglia (Roma).
