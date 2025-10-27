La comunità di Nizzolina a Marnate piange la scomparsa di Luigi Airoldi

La comunità di Nizzolina, frazione di Marnate, piange la scomparsa di Luigi Airoldi. 75 anni, Airoldi era una colonna della comunità.

Molto conosciuto negli ambienti della parrocchia, dove era molto attivo sin dai tempi di Don Anacleto Porta, era anche un punto di riferimento per le attività dell’oratorio e per le tante iniziative promosse dalla parrocchia in favore della comunità. È stato anche tra i fondatori del campo sportivo.

Il funerale si terrà domani, martedì 28 ottobre, alle 14.30 presso chiesa di Nizzolina.