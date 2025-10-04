La comunità di Sant’Anna al festival “Kembe Fem”, in memoria di suor Luisa Dell’Orto
Sabato 11 ottobre, la Parrocchia sarà presente al Festival di Lomagna all'evento dedicato alla memoria di suor Luisa Dell’Orto, missionaria uccisa ad Haiti nel 2022
Sabato 11 ottobre, la Parrocchia di Sant’Anna di Busto Arsizio sarà presente al Festival della Fede “Kembe Fem” di Lomagna, evento dedicato alla memoria di suor Luisa Dell’Orto, missionaria uccisa ad Haiti nel 2022 e oggi simbolo di speranza e testimonianza cristiana.
Durante la festa patronale bustese, la comunità aveva ospitato la mostra dedicata alla religiosa e ora raccoglie l’invito a partecipare all’iniziativa, giunta alla seconda edizione e intitolata “Come Luisa, testimoni di speranza”.
Il programma prevede una cena solidale organizzata dal gruppo “La Valle di Ezechiele”, cui parteciperanno anche don Stefano, alcuni rappresentanti della Domus e diversi parrocchiani.
Chi desidera unirsi può iscriversi in sacrestia entro giovedì 9 ottobre; la partenza è prevista subito dopo la Santa Messa di sabato sera. La quota sarà versata direttamente a Lomagna. Un momento di incontro e fraternità che rinnova il legame tra comunità, fede e solidarietà.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.