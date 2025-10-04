La comunità di Sant’Anna al festival “Kembe Fem”, in memoria di suor Luisa Dell’Orto

Sabato 11 ottobre, la Parrocchia di Sant’Anna di Busto Arsizio sarà presente al Festival della Fede “Kembe Fem” di Lomagna, evento dedicato alla memoria di suor Luisa Dell’Orto, missionaria uccisa ad Haiti nel 2022 e oggi simbolo di speranza e testimonianza cristiana.

Durante la festa patronale bustese, la comunità aveva ospitato la mostra dedicata alla religiosa e ora raccoglie l’invito a partecipare all’iniziativa, giunta alla seconda edizione e intitolata “Come Luisa, testimoni di speranza”.

Il programma prevede una cena solidale organizzata dal gruppo “La Valle di Ezechiele”, cui parteciperanno anche don Stefano, alcuni rappresentanti della Domus e diversi parrocchiani.

Chi desidera unirsi può iscriversi in sacrestia entro giovedì 9 ottobre; la partenza è prevista subito dopo la Santa Messa di sabato sera. La quota sarà versata direttamente a Lomagna. Un momento di incontro e fraternità che rinnova il legame tra comunità, fede e solidarietà.