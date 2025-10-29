La cooperativa Progetto98 di Busto Arsizio lancia la campagna “ALT” per l’acquisto di un nuovo furgone

Restituire movimento, autonomia e libertà a chi, da solo, non può più spostarsi. È questo il cuore di “ALT – Ripartiamo insieme verso nuove destinazioni”, la nuova campagna di raccolta fondi lanciata dalla cooperativa sociale Progetto 98 di Busto Arsizio. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: raccogliere 60.000 euro entro marzo 2026 per acquistare un nuovo furgone accessibile per il trasporto delle persone con disabilità acquisita, utenti delle strutture della cooperativa.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente il mercoledì 29 ottobre durante una conferenza stampa al Centro Socio Educativo di Busto Arsizio, alla presenza della presidente Norma Mazzetto e della responsabile fundraising Sara Gornati. Entrambe hanno sottolineato come il nuovo mezzo rappresenti uno strumento di inclusione sociale, fondamentale per garantire una dignità quotidiana alle persone coinvolte nei percorsi di riabilitazione e autonomia.

Il progetto coinvolge anche il laboratorio di falegnameria della cooperativa, coordinato dall’educatrice Paola Segafredo, dove gli utenti stanno realizzando 300 portachiavi in edizione limitata. Ogni oggetto è un piccolo simbolo di impegno, manualità e valore condiviso.

Chi sceglierà di donare alla campagna potrà riceverne uno come segno tangibile del proprio contributo: un modo per “mettere in moto vite” e sostenere un progetto che si fonda sulla solidarietà e sulla collaborazione.

La raccolta ha già raggiunto 4.440 euro, grazie ai primi sostenitori. Tra questi anche il Calzette Rosa Padel Team, che ha devoluto il ricavato di un torneo estivo alla campagna. «Fare del bene divertendoci è il nostro motto – ha raccontato Silvia Sardi a nome del gruppo – ma il vero regalo è stato quello ricevuto dai ragazzi di Progetto98, con la loro gratitudine e i loro sorrisi».

Con l’avvicinarsi delle festività, Progetto98 invita a scegliere un gesto solidale al posto del regalo materiale: una donazione che può diventare un dono concreto per chi sta affrontando un percorso difficile ma pieno di voglia di ripartire.

Per contribuire alla campagna è possibile donare online sul sito www.progetto98.it/campagnaalt

La cooperativa Progetto98

Progetto98 cooperativa sociale per il recupero delle autonomie di chi ha subito un danno cerebrale: esiti da coma, grave trauma cranico o esiti di malattie cardiovascolari.

Con sedi operative a Busto Arsizio e Somma Lombardo la cooperativa sostiene le persone con disabilità acquisita e le loro famiglie, realizzando percorsi finalizzati all’autonomia, al mantenimento delle capacità acquisite e al potenziamento di quelle residue.

La cooperativa sociale Progetto 98 offre ai suoi utenti, giovani e adulti, soluzioni diurne (CSE) e residenziali. Dal 2011 opera in sinergia con l’associazione di volontariato “Per andare oltre onlus” e la Fondazione “Casa Amica” di Somma Lombardo.