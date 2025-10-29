La costruzione di un amore: a Materia la storia di una famiglia adottiva

Un dialogo sincero e profondo sulla genitorialità, sull’amore che si costruisce giorno dopo giorno e sui legami che nascono dal desiderio di accogliere. È questo il cuore dell’incontro “La costruzione di un amore – Storia di una famiglia adottiva”, in programma mercoledì 12 novembre alle ore 21 presso Materia Spazio Libero.

L’appuntamento, che vedrà la partecipazione di Fabio Cavallari, autore dell’omonimo libro, e di una coppia di genitori adottivi, sarà un’occasione per riflettere sul significato più autentico dell’essere famiglia. Non un ideale di perfezione, ma un percorso fatto di fragilità, impegno e amore reale, costruito passo dopo passo.

Attraverso la testimonianza diretta dei protagonisti, la serata offrirà uno sguardo intimo e vero su cosa significhi diventare genitori adottivi, affrontando le sfide e le gioie di un cammino che nasce da una scelta profonda e consapevole.