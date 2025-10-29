Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

La costruzione di un amore: a Materia la storia di una famiglia adottiva

Mercoledì 12 novembre alle ore 21, un incontro con l’autore Fabio Cavallari e una coppia di genitori per raccontare la genitorialità come cammino di desiderio, accoglienza e amore quotidiano

Materia Varesenews

Un dialogo sincero e profondo sulla genitorialità, sull’amore che si costruisce giorno dopo giorno e sui legami che nascono dal desiderio di accogliere. È questo il cuore dell’incontro “La costruzione di un amore – Storia di una famiglia adottiva”, in programma mercoledì 12 novembre alle ore 21 presso Materia Spazio Libero.

L’appuntamento, che vedrà la partecipazione di Fabio Cavallari, autore dell’omonimo libro, e di una coppia di genitori adottivi, sarà un’occasione per riflettere sul significato più autentico dell’essere famiglia. Non un ideale di perfezione, ma un percorso fatto di fragilità, impegno e amore reale, costruito passo dopo passo.

Attraverso la testimonianza diretta dei protagonisti, la serata offrirà uno sguardo intimo e vero su cosa significhi diventare genitori adottivi, affrontando le sfide e le gioie di un cammino che nasce da una scelta profonda e consapevole.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.