La Croce rossa di Tradate a scuola di difesa personale

La mattina di domenica 19 ottobre, un corso gratuito pensato per migliorare la sicurezza dei soccorritori

La Croce rossa italiana – Comitato di Tradate promuove Io mi difendo, un modulo formativo gratuito dedicato alla sicurezza personale degli operatori volontari Cri, realizzato in collaborazione con Accademia dello Sport Varesina e condotto da Stefano Gallucci. Il corso è in programma domenica 19 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 alla sede Cri di Tradate.

Pensato per chi opera in contesti sanitari, di emergenza e di assistenza, il percorso fornisce strumenti pratici e realistici per prevenire e gestire situazioni di rischio: consapevolezza degli spazi, tecniche di de-escalation, gestione delle distanze, svincoli da prese e uscita in sicurezza, sempre in coerenza con le procedure CRI e nel pieno rispetto della persona.

Pubblicato il 16 Ottobre 2025
