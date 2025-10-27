La Festa contadina di Albizzate conquista tutti: oltre un migliaio di persone per una giornata tra animali, giochi e tradizioni

È stata una domenica di sole e di festa quella vissuta ad Albizzate, dove la prima edizione della Festa contadina ha trasformato l’area feste del paese in una grande fattoria a cielo aperto. Tra animali, laboratori, sapori genuini e sorrisi, la giornata ha richiamato oltre un migliaio di persone, confermando il successo di un’iniziativa che ha saputo unire memoria, divertimento e comunità.

Una grande festa di paese

Dalle prime ore del mattino piazza IV Novembre si è riempita di famiglie, bambini e curiosi. Le attività dedicate ai più piccoli — dalla mungitura alla pigiatura dell’uva, fino al coloratissimo “trono delle zucche” — hanno riscosso un grande successo. Grande curiosità anche per le dimostrazioni di tosatura delle pecore, il volo dei rapaci e l’area dedicata alle api, mentre i più piccoli hanno potuto vivere il loro primo “battesimo della sella”.

Tra i momenti più sentiti, la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli, che ha restituito alla festa il valore simbolico del legame con la terra e con le radici contadine del territorio.

Il grazie del sindaco: “Una comunità che sa fare squadra”

«Sono quei lunedì in cui ti senti ripagato di tutto — ha commentato il sindaco Mirko Zorzo nella sua nota di ringraziamento — ma non il sindaco da solo: tutti insieme. La grande forza di Albizzate è stata proprio la collaborazione». Il primo cittadino ha sottolineato come l’evento sia stato possibile grazie all’impegno congiunto di Pro Loco, Alpini, Comitato Genitori, l’associazione “A scuola dalla fattoria”, Valdarno Eventi, il Comitato Calabro-Lombardo, il Comitato Solidale Albizzatese e le “vecchie glorie” del paese.

«Nonostante fosse la prima edizione — ha aggiunto — c’erano preoccupazioni e incertezze. Ma la risposta è stata straordinaria. Siamo stati fortunati anche con il tempo, trovando una bellissima domenica di ottobre».

Tradizione e futuro

Accanto alla festa, la giornata ha offerto anche momenti di valore civico e culturale, con l’inaugurazione delle targhe storiche locali e del nuovo parchetto giochi, realizzato grazie al lavoro congiunto del Comitato Genitori e dell’amministrazione comunale. «È un piccolo spazio — ha spiegato Zorzo — che sarà vissuto ogni giorno dai bambini dopo la scuola, ma anche durante le feste, mentre i genitori si godono un piatto della nostra cucina».

La mostra contadina

Tra i ringraziamenti del sindaco anche quelli ai suoi più stretti collaboratori: la vicesindaca Eliana Brusa che ha curato nel dettaglio la mostra con gli oggetti agricoli, le foto e i reperti della storia contadina del paese, il consigliere Alessio Pozzi (ambiente) e Federico Maggio (cultura). «Con loro e con tantissimi altri – ha concluso Zorzo – stiamo già pensando al futuro: questa festa vuole essere un primo passo verso la creazione di un museo dedicato alla memoria contadina di Albizzate».