Varese News

Varese Laghi

La Fondazione Sacra Famiglia lancia il Polo Innovativo per studenti DSA

Per presentare il progetto alla comunità, mercoledì 22 ottobre alle 18:00 si terrà un incontro online aperto a tutti i genitori e i docenti interessati. Ecco come partecipare

Generico 13 Oct 2025

Fondazione Sacra Famiglia annuncia la nascita del PAAS (Polo per l’Aiuto e l’Apprendimento Scolastico), un nuovo e innovativo servizio dedicato a bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e alle loro famiglie, attivo nelle sedi di Cocquio Trevisago e Varese. Per presentare il progetto alla comunità, mercoledì 22 ottobre alle 18:00 si terrà un incontro online aperto a tutti i genitori e i docenti interessati.

Il nuovo polo si rivolge agli studenti dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, con l’ambizione di essere non solo un luogo di cura, ma un vero e proprio spazio di accompagnamento e crescita. L’offerta del PAAS spazia dalla diagnosi e dal rinnovo delle certificazioni DSA (valide fino all’università) a percorsi di tutoraggio personalizzati, individuali o di gruppo, pensati per elaborare un metodo di studio efficace e superare le difficoltà.

La gestione del PAAS è affidata a un’équipe multidisciplinare composta da neuropsichiatri, psicologi, logopedisti ed educatori. Il centro si avvale di strumenti e metodi all’avanguardia, come il metodo Feuerstein e i software di Anastasis, società specializzata nello sviluppo di software e strumenti compensativi ideati per facilitare l’apprendimento e rendere lo studio più accessibile.

Per illustrare nel dettaglio i servizi offerti e conoscere i professionisti del polo, Fondazione Sacra Famiglia ha organizzato un incontro di approfondimento online. L’appuntamento è per mercoledì 22 ottobre alle ore 18:00, in diretta sulla pagina Facebook di Fondazione Sacra Famiglia. Sarà un’occasione per comprendere meglio le caratteristiche dei disturbi specifici dell’apprendimento e scoprire le strategie e gli ausili innovativi proposti dal PAAS.

Secondo gli ultimi dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in Italia gli alunni con certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento sono circa il 6% del totale, per un numero complessivo di oltre 354.000 studenti. Un fenomeno in crescita che richiede risposte sempre più specializzate e presenti sul territorio.

Per informazioni sul PAAS e per prenotare un primo incontro è possibile contattare gli ambulatori di Cocquio Trevisago o Casbeno all’indirizzo paas@sacrafamiglia.org
o al numero 0332.327920 (mercoledì dalle 13:30 alle 15:00 e giovedì dalle 10:00 alle 12:00).

Fondazione Sacra Famiglia, con il suo ospedale Casa di Cura Ambrosiana, è leader in Lombardia e uno dei primi in Italia nei servizi di cura e assistenza sanitaria e sociosanitaria, con particolare attenzione alle persone fragili, disabili e anziane. Grazie ai suoi 2000 professionisti, assiste ogni anno oltre 57.500 persone tra minori, adulti e anziani in 20 sedi in Lombardia, Piemonte e Liguria.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.