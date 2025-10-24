Varese News

La Futura cerca continuità: alla Soevis Arena arriva Offanengo

La vittoria su Imola ha permesso alle biancorosse di muovere la classifica: domenica 26 (ore 17) il test con le cremonesi a loro volta in cerca di punti. Blasi: "Clima positivo"

futura volley sophie blasi

La vittoria ottenuta settimana scorsa contro Imola ha dato un po’ di fiducia e di fiato alla Futura Volley Giovani che aveva raccolto due sconfitte nelle prime due gare di campionato. Con i primi tre punti in tasca, le Cocche si apprestano a disputare il derby lombardo ontro la Trasporti Bressan Offanengo che si disputerà domenica 26 (ore 17) alla Soevis Arena di Castellanza.

L’obiettivo è ottenere il primo successo casalingo, ma sarà necessario – per la squadra di coach Gianfranco Milano – dare continuità a quanto visto la scorsa settimana. A Imola sono state determinanti le prestazioni delle varie Taborelli, Talarico (entrambe schierate nel sestetto di avvio) e Longobardi a conferma di come la Futura sia ben strutturata per affrontare questo campionato.

Le biancorosse saranno al completo con Milano che, a questo punto, avrà alcune alternative per la formazione iniziale dove un punto fermo è senza dubbio Sophie Blasi: il libero è in testa alla classifica del proprio ruolo con il 62,7% di ricezione perfetta su 75 palloni ricevuti. Tra le attaccanti spiccano i numeri di Bianca Orlandi (top scorer della squadra con 52 punti) e di Veronica Taborelli, vicina al 40% di positività.

Offanengo, come Busto Arsizio, è partita con il freno a mano tirato: tre sconfitte su tre partite anche se le neroverdi hanno mosso la classifica mettendo in tasca due punti buoni per il morale. Non ci sono ex di turno, e tra le atlete di spicco della formazione cremonese troviamo l’opposta Valentina Zago e il libero Giada Di Mario che nelle ultime due stagioni ha giocato in A1 a Pinerolo.

«Siamo molto contente della vittoria di domenica che ci serviva anche per il morale – spiega Blasi alla vigilia della gara – Il risultato ha portato in palestra un clima positivo e questo ci dà la carica per affrontare la prossima sfida. Stiamo sistemando alcuni aspetti legati al muro-difesa, dove siamo già migliorate molto, e alla battuta, che penso possa essere per noi un’arma molto importante. Offanengo è una squadra costruita per far bene, ha giocatrici di alto livello e d’esperienza; non è partita benissimo ma sappiamo che il campionato è lungo e che nessuna formazione è da sottovalutare».

SERIE A2 – Girone B
CLASSIFICA (dopo 3 giornate): Altafratte, Brescia 9; Talmassons 8; Fasano 5; FVG BUSTO A., Imola, Altino, Altamura 3; Offanengo 2; Modena 0.

 

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
