La storia dei bambini proibiti degli stagionali italiani in Svizzera

Mercoledì 29 ottobre alle 21, Materia ospita il documentario di Renato Pugina che racconta le storie di infanzia clandestina dei figli dei lavoratori italiani in Svizzera tra gli anni ‘50 e ‘70

Negli anni ‘50 e ‘70, molti bambini italiani crescevano nell’ombra in Svizzera. Nati da famiglie di lavoratori stagionali, erano costretti a vivere clandestinamente, lontani dai propri genitori, a causa di una legge che vietava il ricongiungimento familiare. Una generazione di “figli proibiti” che ha conosciuto paura, clandestinità e separazioni forzate.

Molte famiglie sfidarono le regole pur di restare unite, combattendo per l’affetto e la sicurezza dei propri figli. Oggi quegli stessi bambini sono diventati adulti ben integrati nella società svizzera, ma portano ancora le cicatrici di un’infanzia segnata dalla paura di essere scoperti e allontanati.

Mercoledì 29 ottobre alle ore 21, Materia ospita la proiezione del documentario “La legge è tua, il figlio è mio”, diretto da Renato Pugina e prodotto da RSI, che ripercorre queste vicende attraverso testimonianze dirette e ricordi personali, offrendo uno sguardo intimo e potente su un pezzo di storia poco conosciuto.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno

Pubblicato il 22 Ottobre 2025
