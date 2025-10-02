La materia che ci riguarda tutti: l’IVA spiegata dallo Studio Arancio-Cislaghi

C’è una sigla con cui tutti i cittadini hanno a che fare ogni giorno: IVA, tre lettere che rappresentano un’imposta in grado di condizionare i nostri acquisti, i bilanci familiari e anche il dibattito politico nel periodo in cui il Governo presenta la nuova Legge Finanziaria. Insomma, un tema che tocca tutti da vicino, ma le cui logiche spesso risultano ai più poco comprensibili. (nella foto da sinistra: Davide Arancio e Andrea Cislaghi)

Materia dedica all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e le altre tasse sui consumi un appuntamento del format “La materia del giorno“. L’incontro si terrà venerdì 3 ottobre alle ore 16 nella sede di Materia a Castronno e avrà come ospite Andrea Cislaghi dello Studio Arancio-Cislaghi, realtà innovativa nel panorama varesino. Fondata dai dottori commercialisti Davide Arancio, terza generazione dell’omonimo studio di via Robbioni, e Andrea Cislaghi, è stata la prima società per azioni tra professionisti a Varese.

L’appuntamento a Materia nasce per offrire chiarezza su temi complessi ma concreti. Con Andrea Cislaghi parleremo di IVA a partire dalle basi – che cosa significa, come si applica e perché ogni anno finisce al centro dello scontro politico. Approfondiremo i motivi per cui alcuni beni, come pane, latte e farmaci, hanno aliquote ridotte mentre altri restano tassati al 22%. Scopriremo inoltre se e quando il consumatore può beneficiare di agevolazioni o detrazioni legate a questa imposta, ad esempio in caso di bonus e ristrutturazioni, e daremo uno sguardo alle altre imposte che incidono direttamente sui consumi, come le famigerate accise sui carburanti.

Un’occasione per orientarsi meglio tra sigle, percentuali e manovre fiscali che sembrano lontane ma pesano su ogni scontrino. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: un’ora per capire di più e sentirsi meno spettatori e più consapevoli.

COME SEGUIRE L’INCONTRO

Potete seguire l’intervista con Andrea Cislaghi in diretta streaming alle 16 su Varesenews e sarà possibile rivedere la puntata nell’archivio su Youtube e anche partecipare dal vivo nella tribuna della sala video di Materia, prenotando il vostro posto gratuito a questo link .

La Materia del Giorno è l’appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE