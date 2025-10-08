“La musica della mia storia”, una bella serata con Renato Furigo tra emozioni e canzoni indimenticabili
A Materia una bella serata con Renato Furigo che ha incantato il pubblico con un mix di canzoni indimenticabili e racconti di vita accompagnato al pianoforte da Mauro Guarneri
Questa sera il palcoscenico di Materia si è animato con lo spettacolo “La musica della mia storia”, un vero e proprio viaggio che ha trascinato ed emozionato il pubblico con le canzoni più belle della musica italiana interpretate da Renato Furigo, accompagnato al pianoforte da Mauro Guarneri. Un racconto in musica che ha mescolato la passione per il cabaret con il fascino delle canzoni che hanno segnato una vita.
Un pubblico numeroso ha affollato la sala, pronto a lasciarsi trasportare dalle note e dai ricordi evocati dai brani scelti da Furigo, e a cantare con lui, in una serata di condivisione dove si sono alternati momenti di comicità, emozioni e riflessioni più intime. Furigo ha raccontato tanti aneddoti legati alla sua carriera e alla sua vita personale e le canzoni proposte, scelte con cura e passione, hanno toccato corde emotive profonde, facendo cantare, sorridere e talvolta commuovere tutti i presenti.
