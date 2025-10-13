La Natura e l’Arte si incontrano a Soci All Time con Cristina Moregola Gallery
La puntata di oggi delle 16,30 vedrà come protagonista la rassegna Della Natura e dell'Arte che si svolge a Busto Arsizio fino al 9 novembre in varie sedi
La puntata di lunedì 13 ottobre di Soci All Time porterà una ventata di arte nello studio di Radio Materia e, attraverso i microfoni, anche negli ascoltatori che si connetteranno alle 16,30 su www.radiomateria.it.
Ospite speciale della puntata è Cristina Moregola che in queste settimane (fino al 9 novembre) è impegnata con la Fondazione Bandera per l’Arte nella rassegna che coniuga arte e sostenibilità dal titolo “Della Natura e dell’Arte”, visitabile nella sede di via Andrea Costa 29 e negli spazi dello studio legale A&A di via Benvenuto Cellini 29.
Cristina raconterà ad Erika La Rosa, giornalista di Varesenews e curatrice di mostre, come è nata questa realtà e come si è inserita in un contesto culturale storico come quello della Fondazione Bandera.
Qui trovate tutte le informazioni sulla rassegna
Natura, arte e sostenibilità: si apre la rassegna “Della Natura e dell’Arte”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.