La Natura e l’Arte si incontrano a Soci All Time con Cristina Moregola Gallery

La puntata di lunedì 13 ottobre di Soci All Time porterà una ventata di arte nello studio di Radio Materia e, attraverso i microfoni, anche negli ascoltatori che si connetteranno alle 16,30 su www.radiomateria.it.

Ospite speciale della puntata è Cristina Moregola che in queste settimane (fino al 9 novembre) è impegnata con la Fondazione Bandera per l’Arte nella rassegna che coniuga arte e sostenibilità dal titolo “Della Natura e dell’Arte”, visitabile nella sede di via Andrea Costa 29 e negli spazi dello studio legale A&A di via Benvenuto Cellini 29.

Cristina raconterà ad Erika La Rosa, giornalista di Varesenews e curatrice di mostre, come è nata questa realtà e come si è inserita in un contesto culturale storico come quello della Fondazione Bandera.

Qui trovate tutte le informazioni sulla rassegna