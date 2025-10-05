La Nazionale di baseball per ciechi è campione d’Europa: un successo targato Varese

Grande successo per la Nazionale di baseball per ciechi, che oggi – domenica 5 ottobre – ha conquistato il titolo ai campionati Europei che si sono svolti a Nettuno.

In finale gli azzurri hanno battuto 7-2 la Gran Bretagna riuscendo così a sollevare al cielo la Coppa. Un successo targato Varese grazie ai due allenatori Matteo Boscardi e Francesco Volo e ai giocatori Fabio Trombini e Denny Oliveri, premiato inoltre miglior battitore del torneo, oltre ad Ambra Trefolello, riserva del gruppo.

STAFF TECNICO: Marco Corazza (head coach), Emilia Ammirato (coach), Matteo Boscardi (coach), Ilaria Di Giulio (coach), Francesco Volo (coach)

GIOCATORI:, Elia Manconi – giocatore vedente (Thurpos Ets A.S.D), Allegretta Giuseppe (Lampi Milano A.S.D), Diane Saliou (Leonessa BXC A.S.D), Napoli Giorgio (Bologna BXC A.S.D), Oliveri Danny (Ciechi Ipovedenti Sportivi Varesini A.P.D.), Penna Alessandra (Lampi Milano A.S.D), Santamaria Giovanni (Unimessina S.S.D), Scalas Mario Simone (Thurpos Ets A.S.D), Somma Alfonso (Roma All Blinds A.S.D.), Spiga Andrea (Thurpos Ets A.S.D), Trombini Fabio (Ciechi Ipovedenti Sportivi Varesini A.P.D.)

RISERVE: Tocco Giuseppe (Thurpos Ets A.S.D), Trefolello Ambra (Ciechi Ipovedenti Sportivi Varesini A.P.D.)

Trofei individuali: Miglior Giovane Saliou Diane (ITA), Miglior Difensore Rick Bouwens (NED), Miglior battitore Danny Oliveri (ITA), MVP Giorgio Napoli (ITA)