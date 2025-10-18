La Openjobmetis vuole tornare a colpire in casa di Reggio Emilia

Più sassarese o più milanese? Quale sarà la versione della Openjobmetis che domenica 19 ottobre – dalle ore 18 – scenderà in campo al PalaBigi di Reggio Emilia? Se lo chiedono i tifosi biancorossi che sperano di rivedere la squadra ad alta produzione offensiva capace di passare in Sardegna ma temono di incappare di nuovo nella Varese arrendevole e mansueta che ha rimediato una sconfitta dalle proporzioni imbarazzanti nel derby.

La risposta, ovviamente, è affidata alla palla a spicchi che Nate Renfro (o Olivier Nkamhoua) contenderà a Jaime Echenique nel cerchio centrale del palasport reggiano. E Renfro non è citato a caso: il suo rientro, anche se non al 100%, permetterà finalmente di vedere l’assetto definitivo di Varese e, magari, anche i meccanismi che Ioannis Kastritis e il suo staff hanno ipotizzato, disegnato, approntato per affrontare una stagione da coltello tra i denti. In attesa di vedere quale sarà l’autonomia del pivot dell’Arizona, c’è attesa anche per il rendimento di Stefan Moody: il play si deve sbloccare, per il bene suo e di tutta la squadra, anche per non far ricadere tutto il peso della regia su Matteo Librizzi.

Nel derby greco delle panchine, Priftis ha a disposizione una squadra più “tonnellata” rispetto a Kastritis, e quello tattico è senza dubbio un tema affascinante. La Unahotels, che non aveva incantato (pur vincendo) nell’amichevole di Masnago e nella sconfitta di domenica scorsa con Cantù, ha dato una bella risposta andando a espugnare Digione dopo un supplementare in Fiba Europe Cup.

Kwam Cheatam è forse l’uomo più in vista dei biancorossi emiliani, ma sarà interessante il confronto diretto con la stella varesina Nkamhoua quando finalmente quest’ultimo potrà giocare da ala forte.

Ma la partita si vincerà anche sul perimetro, dove Caupain garantisce il genio e Barford la sregolatezza, in casa Reggiana. Quest’ultimo proverà a passare con la forza anche perché nel ruolo troverà avversari dalle caratteristiche diverse (Moore, Freeman), e non ci stupiremmo se dovesse a tratti toccare a Maurito Villa limitare l’americano d’Emilia con difese vigorose.

E poi ci sono quel gran concentrato di classe che è Jamar Smith (anni 38 e mezzo ma mano delicatissima) e un gruppo italiano valido con l’ex Woldetensae, Uglietti, Vitali e Severini. Insomma, sarà difficile ma non impossibile, e forse è il caso che – dopo gli inchini con l’Armani – Varese innanzitutto si autoconvinca di avere solidità, valori e anche un po’ di talento: serve anche la “testa” per tornare da Reggio con due punti che sarebbero di platino.

LUCI A MASNAGO – Se non avete ancora ascoltato la terza puntata di “Luci a Masnago”, il nostro programma che va in onda ogni giovedì alle 14 su Radio Materia, non vi preoccupate. Lo potete recuperare in podcast, cliccando sullo spazio qui sotto. Lunedì alle 11 invece esce l’altro podcast, “Dal Parquet”, e per entrambi potete inviare la vostra opinione al 353-4848857 (Whatsapp).

DIRETTAVN – La partita di Masnago sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il consueto liveblog dedicato al basket. #direttavn è offerta da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La trovate cliccando qui sotto.