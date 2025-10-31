La piazzola ecologica di Porto Ceresio chiude fino a marzo 2026 per lavori di ampliamento

Dal 1° novembre 2025 al 30 marzo 2026 la piazzola ecologica di Porto Ceresio resterà chiusa al pubblico per consentire l’esecuzione di lavori di ampliamento. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’area e potenziare i servizi di raccolta differenziata offerti ai cittadini.

Per garantire comunque la possibilità di conferire i rifiuti, sarà attivato un servizio temporaneo: quattro cassoni saranno posizionati presso il parcheggio di Piazzale Appiani, in via Roma, il secondo e il quarto sabato di ogni mese, dalle ore 8:30 alle ore 11:30.

In questi spazi sarà possibile smaltire le seguenti tipologie di rifiuti: Ingombranti, Verde, Legno e Inerti.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a utilizzare correttamente il servizio provvisorio e ringrazia la popolazione per la collaborazione e la comprensione durante il periodo dei lavori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Numero Verde 800 991 554.