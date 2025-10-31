Varese News

Varese Laghi

La piazzola ecologica di Porto Ceresio chiude fino a marzo 2026 per lavori di ampliamento

Per garantire comunque la possibilità di conferire i rifiuti, sarà attivato un servizio temporaneo: quattro cassoni saranno posizionati presso il parcheggio di Piazzale Appiani, in via Roma, il secondo e il quarto sabato di ogni mese

piazzola ecologica porto ceresio

Dal 1° novembre 2025 al 30 marzo 2026 la piazzola ecologica di Porto Ceresio resterà chiusa al pubblico per consentire l’esecuzione di lavori di ampliamento. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’area e potenziare i servizi di raccolta differenziata offerti ai cittadini.

Per garantire comunque la possibilità di conferire i rifiuti, sarà attivato un servizio temporaneo: quattro cassoni saranno posizionati presso il parcheggio di Piazzale Appiani, in via Roma, il secondo e il quarto sabato di ogni mese, dalle ore 8:30 alle ore 11:30.

In questi spazi sarà possibile smaltire le seguenti tipologie di rifiuti: Ingombranti, Verde, Legno e Inerti.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a utilizzare correttamente il servizio provvisorio e ringrazia la popolazione per la collaborazione e la comprensione durante il periodo dei lavori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Numero Verde 800 991 554.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.