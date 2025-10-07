La poesia della natura nel cinema di Hayao Miyazaki in un incontro alla Galleria Moregola

Prosegue a Busto Arsizio la rassegna Della Natura e dell’Arte, che fino al 9 novembre coinvolge tre luoghi della città — A&A Studio Legale in via Benvenuto Cellini 22, la Fondazione Bandera per l’Arte e la Cristina Moregola Gallery, entrambe in via Andrea Costa 29 — con un ricco programma di appuntamenti dedicati al dialogo tra l’arte e il mondo naturale.

Sabato 11 ottobre alle 18.30 la galleria Cristina Moregola ospiterà l’incontro La poesia della natura: il cinema di Hayao Miyazaki, condotto da Andrea Chimento e Paolo Parachini della redazione di Longtake. Un’occasione per esplorare la visione del grande regista giapponese, autore di film d’animazione che hanno saputo incantare generazioni di spettatori di tutto il mondo.

Il cinema di Miyazaki è un inno alla libertà e alla bellezza della vita: le sue opere raccontano la Natura come forza viva e spirituale, contrapposta alle logiche distruttive della guerra e del progresso incontrollato. Al centro della sua poetica ci sono l’umanesimo, il volo come simbolo di elevazione, il pacifismo e la tensione morale che attraversa ogni sua storia. Vincitore nel 2005 del Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia – primo riconoscimento di questo tipo assegnato a un regista di animazione – Miyazaki ha dedicato la propria carriera alla difesa dei valori umani e ambientali, alla denuncia della violenza e all’affermazione di una visione etica e poetica del mondo.

L’incontro di Busto Arsizio sarà dunque un viaggio nel suo universo immaginifico, dove l’arte si fa linguaggio di rispetto, meraviglia e consapevolezza.

Per informazioni:

Fondazione Bandera per l’Arte – info@fondazionebandera.it

Cristina Moregola Gallery – info@cristinamoregolagallery.com

A&A Albè & Associati – Chiara Greco – chiara.greco@albeeassociati.it