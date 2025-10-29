La promessa della vita: a Luino l’esperienza umana secondo don Luigi Giussani
Venerdì 31 ottobre 2025 a Palazzo Verbania, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Carmine
“La drammaticità del periodo storico in cui ci troviamo a vivere e l’attuale contesto culturale non possono lasciarci indifferenti, ma ci provocano e ci interrogano. In questo contesto di crisi dell’umano, dentro le sfide che il presente ci offre, il Centro Culturale San Carlo Borromeo sente la responsabilità e il bisogno di dare un contributo di riflessione e di dialogo. Partendo da un lavoro e da un giudizio maturato al proprio interno e dal desiderio di offrire a tutti un’occasione preziosa per andare a fondo delle esigenze di bellezza, verità e felicità che albergano nel cuore di tutti, propone l’incontro ‘La promessa della vita. L’esperienza umana secondo don Luigi Giussani’ che si terrà venerdì 31 ottobre alle ore 20.45 a Palazzo Verbania”.
“Don Luigi Giussani ha saputo parlare all’uomo in quanto tale, all’uomo che ha delle domande di senso insopprimibili. Proponendo un modo intelligente di vivere la fede, che deriva da un attaccamento profondo alla realtà e che trasforma la fede in un’esperienza viva e concreta, ha mosso e continua a muovere migliaia di adulti e di giovani”.
Nel corso della serata, Monsignor Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla e Monica Scholz-Zappa, già docente di Scienze linguistiche e culturali all’Università di Freiburg im Br., anche a partire dalla loro esperienza personale, approfondiranno il grande insegnamento di don Giussani e l’attualità della sua testimonianza di vita e di fede e della sua opera educativa.
L’incontro, a ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Carmine e grazie al Patrocinio del Comune di Luino.
