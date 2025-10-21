“La rilevanza sociale della celiachia tra salute e inclusione”: a Varese l’incontro

La celiachia è solo una questione di salute, ma anche di inclusione sociale. È questo il messaggio al centro dell’incontro promosso da Ats Insubria dal titolo La rilevanza sociale della Celiachia tra salute e inclusione, in programma sabato 25 ottobre dalle 9 alle 17 nella sede di Confcommercio Ascom Varese.

Una giornata che unisce la dimensione scientifica e quella comunitaria, coinvolgendo medici, istituzioni, scuole, associazioni, ristoratori e famiglie. L’obiettivo è promuovere una conoscenza condivisa di una condizione che riguarda sempre più persone e che richiede attenzione non solo medica, ma anche culturale.

La nuova legge regionale e gli interventi istituzionali

Durante l’evento sarà presentata la legge regionale 6/2025, approvata dalla Regione Lombardia, con l’intervento di Emanuele Monti, presidente della Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia, che illustrerà la nuova normativa in materia di celiachia.

Per Ats Insubria interverranno il direttore generale Salvatore Gioia, il direttore sanitario Giuseppe Catanoso, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Paolo Bulgheroni e la direttrice del servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Maria Bianchi.

Show cooking e tavola rotonda

Nel corso della mattinata, dopo gli interventi di docenti universitari e professionisti delle Asst del territorio, sarà allestito uno show cooking senza glutine guidato da uno chef, una dietista e un tecnico della prevenzione, per mostrare come la cucina possa essere inclusiva e gustosa anche senza glutine. Nel pomeriggio, la tavola rotonda “La celiachia a 360°” offrirà un momento di confronto aperto tra esperti, famiglie e associazioni.

Non mancherà anche un momento conviviale: la colazione di lavoro, rigorosamente senza glutine, sarà offerta a tutti i partecipanti come occasione di incontro e di esperienza condivisa.

Capire la celiachia per vivere meglio

La celiachia, patologia cronica causata da una risposta immunitaria anomala al glutine, richiede una dieta completamente priva di questo elemento per evitare complicanze e garantire una buona qualità di vita. Iniziative come quella di Varese aiutano a diffondere consapevolezza e a rendere la società più attenta e accogliente verso chi convive con questa condizione.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito di ATS Insubria. La giornata vede come partner Confcommercio Varese, l’Associazione Italiana Celiachia (AIC), la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) e l’Associazione Provinciale Cuochi Varesini.